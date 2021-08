Test di durata Dacia Spring: diteci voi che cosa provare

Test di durata Dacia Spring: la Renault ce ne ha messa a disposizione una, che cosa vi piacerebbe che provassimo? Siete interessati a conoscerne la percorrenza massima autostradale? O piuttosto al “recupero” in discesa? O cos’altro? Scriveteci i vostri suggerimenti a info@vaielettrico.it, cercheremo di organizzarci di conseguenza. Nel frattempo però, primo assaggio e VIDEO…

Test di durata Dacia Spring: sorpresa, arriva ai 130!

Parliamo dell’auto elettrica più economica in assoluto, con 19.900 euro di primo prezzo di listino, che possono scendere sotto i 10 mila rottamando una vecchia auto. Il primo test è in autostrada. Trasferta da Riva del Garda a Bolzano e ritorno (210 km circa, di cui l’80% in autostrada). La prima piacevole sorpresa è che Dacia Spring (qui la nostra prima presa di contatto con l’auto) raggiunge i 130 km/h e li mantiene senza il minimo problema. La velocità massima dichiarata di 125 km/h è quindi conservativa. Questo ovviamente non fa molta differenza, ma potrebbe tranquillizzare chi guardava con qualche apprensione a questo dato un po’ inaspettato (nessun’altra elettrica sul mercato ha un limite di velocità tanto basso).

Test di durata Dacia Spring: 210 km d’autostrada con €6,35

Partenza da Riva del Garda (TN) alle 07.00 del mattino con una temperatura di 17 gradi e il 93% di batteria. Strada statale fino a Rovereto Sud (TN) e poi autostrada del Brennero fino a Bolzano Sud. Arrivo a destinazione con il 25% di batteria. Consumo, sulla distanza di 105 km: 18,2 kWh. Per un costo di circa 3,20 euro (considerando l’importo della ricarica casalinga). In autostrada ho mantenuto, quando possibile, la velocità di 130 km/h. Auto in carica, mi sono messo al lavoro. La sera sono ripartito quindi da Bolzano con la batteria completamente carica (in realtà per la ricarica completa sono bastate poco più di tre ore). Stesso percorso a ritroso con meno traffico in autostrada e velocità quasi costante di 130 km/h. Sono arrivato a casa col 33% di batteria. Consumo quindi di 18 kWh su 105 km, costo di circa 3,15 euro.

Seconda sorpresa: ricarica FAST e supera i 32 kW

Seconda piacevole sorpresa: la Dacia Spring ricarica presso le colonnine FAST a oltre 32 kW di potenza, in luogo dei 30 kW massimi dichiarati. Anche in questo caso, non c’è certo da gridare al miracolo e le differenze in termini di tempi di attesa sono trascurabili. Ma è importante poter ricaricare anche in corrente continua DC: altre citycar, come la stessa Renault Twingo, possono rifornirsi solo in AC. Con un connettore diverso. E questo fa perdere opportunità di ricarica: nelle aree di servizio autostradali, per esempio, spesso si trovano solo colonnine in DC. Ma fa piacere constatare che questa piccola auto non solo mantenga le promesse, ma in qualche modo le superi. Ad ogni modo il mio è stato solo un rapido collegamento per una prima verifica. Interessante sarà capire per quanti minuti viene mantenuta tale velocità. E se questo tipi di ricarica è supportato anche quando la batteria è stata messa sotto stress. Dacia Spring soffrirà del rapidgate?

— Restiamo in attesa dei vostri suggerimenti per organizzare i test dei prossimi giorni! —