Test di autonomia per 21 elettriche: the winner is…

Test di autonomia per 21 auto elettriche, dalla 500 alla Tesla Model 3, organizzato dalla Federazione automobilistica norvegese (NAF).

Test di autonomia: al top Tesla Model 3 e BMW iX3

La NAF non è nuova a questo genere di test. L’anno scorso riferimmo di un’altra prova di consumi, realizzata con 20 modelli nelle condizioni più critiche per una EV, il gelo scandinavo. Adesso nel nuovo test i modelli sono saliti a 21, con condizioni climatiche ben più favorevoli. Le auto hanno viaggiato in carovana su un percorso misto comprendente tratti urbani, strade secondarie e percorsi autostradali, con velocità massima di 110 km/h. Gente tranquilla, i norvegesi…

Tutti i veicoli erano a pieno carico e nessuno aveva sistemi di preriscaldamento attivati. Si procedeva a eliminazione, fino a a quando le auto si fermavano con la batteria veramente a zero. Si può dire che i vincitori siano due, perché lo scopo della NAF non era solo di vedere su strada chi ha più autonomia in assoluto. Ma anche di verificare chi nella realtà ha percorrenze più vicine a quelle dichiarate in sede di omologazione. Svettano Tesla Model 3 e BMW iX3.

Estate- inverno: autonomia dichiarata e reale