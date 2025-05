Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Primo contatto con la Desner Y300. Quadriciclo elettrico che in città non fa rimpiangere un’utilitaria. Prezzi a partire da 12.500 euro.

La Desner Y300 è un quadriciclo elettrico pesante, un L7 e può essere guidata già a 16 anni con patente con patente B1. Si inserisce in un segmento in fortissima crescita che in parte sostituendo quello delle utilitarie. La Y300 ha una in più una caratteristica non molto comune: è disponibile anche in versione 4 posti. Un allestimento che quindi permette una grande flessibilità. Si possono andare a prendere tre bambini a scuola (ci son anche gli attacchi isofix) oppure abbattere lo schienale posteriore e sfruttare uno spazio di carico confrontabile a quello di una segmento B.

Le dimensioni sono super compatte: 3 metri di lunghezza, 1 metro e mezzo di larghezza e un passo di 2 metri per garantire più spazio possibile all’interno. Lo stile è molto semplice e l’aspetto risulta subito simpatico, un po’ kawaii con i grandi fanali tondeggianti.

Anche gli interni sono molto minimal e giocosi. Le finiture non sono male e anche le plastiche sono abbastanza solide. Si può dire che assomigliano più sono da auto vera più che da quadriciclo.

Motore e batteria della Desner Y300 ?

Partiamo dai numeri: la Y300 ha un motore da 20 kW (circa 27 cavalli) è raggiunge i 90 km/h. Ha una batteria FLP da quasi e grazie a una batteria da 14 kWh e un’autonomia dichiarata di 170 km. Autonomia calcolata secondo il ciclo CLTC che è solitamente generoso, quindi è lecito supporre che l’autonomia reale sia piuttosto intorno ai 140 km in ambito urbano.

Desner ha anche investito nella sicurezza con con barre anti intrusione, guscio in acciaio, Airbag conducente e ABS. L’aria condizionata è di serie nella versione quattro posti, optional in quella due posti.

Come va la Desner Y300?

Lo scatto è piuttosto buono e anche la frenata (rigenerativa) è modulabile ben gestita. La Y300 si affida a dischi all’anteriore e tamburi al posteriore ed è dotata di ABS e soprattutto con EBD, il sistema di ripartizione della frenata che non incide tanto sull’incisività quanto invece sulla stabilità. Stabilità abbastanza buona anche in marcia, purché non le si chieda più di quello per cui è pensata: una guida in città. Si sente un po’ di sovrasterzo in alcune manovre, ma nulla di fastidioso.

Prezzi e allestimenti

Concludiamo parlando di prezzi. La versione 2 posti costa 14.500 € (1.000 € in più per l’aria condizionata) e quella a quattro invece 17.500 €. Su entrambe per tutto il 2025 Desner offre uno sconto di 2.000 euro.

