Test della batteria fai da te: Ivone mette alla prova Tesla e Hyundai

Il nostro amico Ivone Benfatto, che ci segue dalla Francia, si è laureato in Ingegneria Elettrotecnica all’Università di Padova poco più di quarant’anni fa. Ha lavorato per qualche anno come ricercatore al CNR, poi ha preso altre strade. Ma non ha perso l’abitudine di analizzare i problemi con il puntiglio dello scienziato. E in questo nuovo articolo (qui prima, seconda, terza e quarta puntata del reportage di un suo viaggio in Cina) lo dimostra. Come in un laboratorio, ha voluto verificale la “salute” delle batterie delle due auto elettriche di famiglia, mettendole a confronto: l’ultima arrivata Tesla Model Y RWD e la veterana Hyundai Kona del 2019. Ecco metodologia e risultati, cominciando da Tesla. In fondo un breve glossario per orientarci tra termini tecnici.

di Ivone Benfatto

Model Y RWD: autonomia reale inferiore alle aspettative

[Parte prima] Come molte famiglie, possediamo due auto che, dallo scorso settembre, sono entrambe elettriche.

Di recente mi sono trovato nella situazione di dover verificare lo State of Health (SoH) delle nostre auto e, da appassionato di tecnologia, ho deciso di cavarmela da solo. È stata un’esperienza interessante, che credo valga la pena condividere, anche per confrontarmi con altri proprietari di auto elettriche. In particolare, mi piacerebbe sentire il parere di Guido Baccarini, che considero un profondo conoscitore di Tesla e dai cui post ho imparato moltissimo.

L’ultima arrivata in famiglia è una Tesla Model Y RWD con batteria LFP. L’abbiamo scelta lo scorso agosto, quando in Francia era ancora in vigore il bonus di 4.000 euro e Tesla offriva — solo per il modello RWD con batteria standard — uno sconto aggiuntivo di 4.000 euro. Tra gli optional, mia moglie ha scelto gli interni bianchi e io il gancio di traino.

Il finale poteva essere da “e vissero felici e contenti”. Ma, mentre il “felici” è stato pienamente soddisfatto dall’aver completato la nostra transizione (vedi la scritta che abbiamo fatto mettere sulla targa al posto della pubblicità del concessionario), il “contenti” lo è stato solo in parte: la Model Y RWD ha infatti soddisfatto le nostre aspettative sotto molti aspetti, ma ne ha deluse due che per noi sono molto importanti: l’assistenza alla guida (Autopilot) e l’autonomia reale.

Nonostante la Tesla Model Y RWD dichiari un’autonomia di 455 km secondo lo standard WLTP — praticamente la stessa della nostra Hyundai Kona 2019 (64 kWh, 448 km WLTP) — nella vita reale la Tesla percorre meno strada rispetto alla Kona. All’inizio ho pensato ci fosse un problema alla batteria, così ho contattato il servizio assistenza Tesla. Dopo una diagnosi da remoto mi hanno assicurato che era tutto regolare. Però, lo ammetto, il desiderio di trovare una spiegazione tecnica è rimasto.

Il test della batteria Tesla: finalmente disponibile per tutti

Qualche mese fa, Tesla ha rilasciato un aggiornamento software che ha reso accessibile a tutti gli utenti il test della batteria, direttamente dal menu di controllo dell’auto — una funzione che prima era riservata solo all’assistenza tecnica.

Da ingegnere elettrotecnico e appassionato di tecnologia, ho colto subito l’occasione per esplorare questa novità e verificare in prima persona lo stato della batteria.

A differenza di altri metodi basati sull’accesso e l’analisi dei dati del BMS tramite interfaccia OBD — non più disponibile sulle Tesla da qualche anno — questo test, integrato nel menu “Assistenza”, si articola in cinque fasi eseguite automaticamente in sequenza, senza alcun intervento da parte del proprietario dell’auto, mentre la vettura è ferma e collegata a una wallbox o a una colonnina in AC:

1. Scarica completa della batteria

2. Pausa di circa 2 ore e mezza per stabilizzare la chimica interna della batteria

3. Ricarica completa

4. Nuova pausa di stabilizzazione

5. Elaborazione e visualizzazione del risultato finale

Scarica-ricarica in automatico, ma che rumore!

Una procedura semplice e totalmente automatizzata, molto utile per chi vuole tenere sotto controllo lo stato di salute della propria batteria.

Per quanto riguarda la prima fase, “Scarica della batteria mentre l’auto è ferma”, non conosco con esattezza la tecnica utilizzata da Tesla. Posso solo osservare che il sistema di raffreddamento rimane attivo — ed è piuttosto rumoroso, in modo simile a quanto accade durante una ricarica presso i Tesla Supercharger — e che l’energia viene estratta dalla batteria con una potenza media che ho stimato intorno ai 3,9 kW.

Questi i requisiti tecnici e pratici:

-livello di carica residua della batteria inferiore al 20%

-circa 15 ore di tempo, durante le quali il test si svolge in maniera totalmente autonoma

-wallbox in grado di erogare almeno 5 kW

Io ho utilizzato una wallbox trifase da 11 kW. Se non ne avete una che soddisfi i requisiti minimi, potete chiedere a qualcuno che abbia un garage attrezzato con una wallbox adeguata. In alternativa, vanno bene anche una colonnina pubblica in corrente alternata o un Tesla Destination Charger. Tuttavia, come ho scritto sopra, durante la fase di scarica l’auto attiva il sistema di raffreddamento, che è piuttosto rumoroso. Questo potrebbe allarmare chi passa vicino al veicolo e spingerlo a chiamare i soccorsi, come la polizia o i vigili del fuoco.

Per evitare equivoci, se utilizzate una colonnina pubblica, conviene lasciare un biglietto sul parabrezza: spiegate che l’auto sta eseguendo un test e che il rumore è del tutto normale. Meglio ancora se aggiungete un numero di telefono o un QR code con un contatto WhatsApp, così chi ha dubbi può contattarvi direttamente

Il test della batteria riserva qualche sorpresa

Durante il test, monitoravo l’auto da remoto tramite l’app Tesla. Ho notato che la scarica era attiva anche dopo che lo SoC era sceso a 0%, accompagnata da un forte rumore (probabilmente del sistema di raffreddamento). Non so quanta energia sia stata estratta dalla batteria durante questa “strana” scarica oltre lo 0% di SoC, che è durata circa 90 minuti.

Il mattino seguente, il verdetto finale dava lo SoH del 99%, perfettamente in linea con i circa 18.000 km percorsi in 7 mesi.

Il contatore installato a monte della wallbox ha registrato un assorbimento di 66,4 kWh. Un dato che ha subito attirato la mia attenzione, perché superiore a quanto mi aspettassi. Ho ipotizzato che il test potesse includere anche l’uso del buffer inferiore della batteria, e questo mi ha spinto ad approfondire meglio il funzionamento di questa parte “nascosta” delle batterie Tesla.

Curiosando nei forum dei proprietari Tesla, ho scoperto che l’azienda americana mantiene un buffer piuttosto generoso sotto lo 0% di SoC, che, in situazioni di emergenza, può anche essere utilizzato come riserva di energia dopo aver scaricato completamente la batteria durante la guida.

Per farmi un’idea più precisa di quanta energia contenga questo buffer, ho programmato un percorso che mi portasse a casa con lo stato di carica a 0%. Ho raggiunto lo zero circa 500 metri prima di arrivare, giusto per essere sicuro di aver superato lo zero. Una volta a casa, ho ricaricato fino al 100%.

Vale la pena notare che, al termine di ogni ricarica, l’app di Tesla indica l’“energia aggiunta”, cioè quella effettivamente immagazzinata nella batteria. Essendo questo valore basato su misure effettuate sul sistema ad alta tensione dell’auto, ho dedotto che dovrebbe trattarsi dell’energia effettivamente disponibile per trazione, climatizzazione e sistemi elettronici, al netto delle perdite durante la ricarica.

Occhio alle dispersioni: alla fine sparisce il 10%

Infine ho ripetuto l’esperimento anche con un Supercharger, arrivando lì con lo stato di carica (SoC) a zero, raggiunto circa 300 metri prima. In questo caso, trattandosi di una ricarica in corrente continua, non ci sono le perdite legate al convertitore di bordo. Tuttavia, l’energia totale consumata per la ricarica è risultata leggermente superiore rispetto a quella da wallbox (in corrente alternata), probabilmente a causa dell’energia usata per preriscaldare e poi raffreddare la batteria.

Nella tabella qui sotto, oltre ai risultati delle prove, ho riportato anche i valori dell’energia “aggiunta” indicati dall’app Tesla. Non date troppo peso alla differenza tra i due valori (53 e 54 kWh), che con tutta probabilità è dovuta ad errori del sistema di misura e alla risoluzione del display digitale, che non mostra cifre decimali.

Analizzerò i risultati raccolti in un prossimo articolo, in cui confronterò l’autonomia reale della Tesla Model Y RWD con quella — a mio parere “impareggiabile” — della Kona.

Nel frattempo, come sempre, siete invitati a lasciare i vostri commenti e a condividere le vostre esperienze. Un’imprecisione dell’app Tesla: il risparmio economico potrebbe essere sovrastimato. L’app Tesla offre una sezione dedicata alle statistiche di ricarica, dove mostra energia consumata, costi sostenuti e risparmi rispetto al carburante tradizionale. Per le ricariche effettuate ai Supercharger, i costi indicati sono quelli effettivamente pagati. In caso di ricariche domestiche (come con una wallbox), invece, bisogna inserire manualmente il costo dell’energia.

Va però tenuto presente che l’app basa i calcoli sull’energia “aggiunta”, che in media è almeno il 10% inferiore rispetto all’energia effettivamente assorbita dalla rete, e quindi fatturata. Questo può portare a una sovrastima dei risparmi economici, risultando potenzialmente fuorviante per chi vuole farsi un’idea precisa dei costi reali. Tenete a mente questo dettaglio importante, soprattutto quando vi confrontate con proprietari di Tesla.

E per chi non possiede una Tesla? Quali test (fai da te) si possono fare senza passare dal concessionario? Sarà l’argomento della prossima puntata. Stay tuned!”

(1-segue)

Per capire le sigle del mondo elettrico

Glossario

Di seguito, in ordine alfabetico, una breve spiegazione dei termini tecnici e delle abbreviazioni utilizzate nell’articolo.

AC – Alternating Current: corrente alternata, come quella fornita dalla rete elettrica domestica. Utilizzata per la ricarica tramite wallbox o colonnine standard.

Autopilot (Tesla): Nome commerciale del sistema di assistenza alla guida di Tesla. Aiuta a mantenere la corsia, regolare la velocità e seguire il traffico in autostrada. Non è un pilota automatico: il conducente deve sempre restare attento e pronto a intervenire.

BMS – Battery Management System: sistema elettronico che controlla e protegge la batteria, misurandone parametri come tensione, temperatura, stato di carica e salute.

Buffer – Margine di sicurezza interno alla batteria, non visibile all’utente, usato per evitare danni durante scariche o ricariche estreme.

DC – Direct Current: corrente continua, usata nelle ricariche rapide (HPC), in cui l’elettricità va direttamente nella batteria senza passare dal caricatore di bordo.

HPC – High Power Charger: colonnina di ricarica ultrarapida in corrente continua, in grado di ricaricare il veicolo in tempi molto ridotti.

LFP – Lithium Iron Phosphate: batteria al litio, nota per la maggiore durata e la stabilità termica, anche se con densità energetica leggermente inferiore.

OBD – On-Board Diagnostics: interfaccia di diagnostica di bordo che consente di accedere ai dati tecnici del veicolo tramite un adattatore collegato alla porta OBD.

SoC – State of Charge: stato di carica della batteria. Percentuale della carica residua disponibile nella batteria rispetto alla sua capacità utile totale. È l’equivalente dell’ “indicatore del carburante” nei veicoli elettrici.

SoH – State of Health: stato di Salute della batteria. Misura della capacità attuale della batteria rispetto a quella originaria. Un SoH del 100% significa che la batteria è come nuova.

WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure: procedura di omologazione internazionale per la misurazione dei consumi, delle emissioni e dell’autonomia dei veicoli leggeri. È più realistica rispetto al precedente standard europeo NEDC, poiché si basa su cicli di guida più simili a quelli reali. Risulta più conservativa rispetto al ciclo cinese (CLTC), che tende a sovrastimare l’autonomia, ma meno conservativa rispetto al ciclo statunitense (EPA), che è generalmente considerato il più severo e realistico.

