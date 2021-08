Test del Touring svizzero: ID.3, Model 3, e-2008 e Kona

Test del Touring Club svizzero (TCS) su quattro modelli elettrici tra i più venduti: VW ID.3, Tesla Model 3, Peugeot e-2008 e Hyundai Kona: ecco com’è andata.

Il TCS è famoso per le sue prove comparative: non esamina solo le prestazioni e i consumi, ma anche aspetti come rumorosità, comfort… Ne esce un giudizio completo, pensato per chi deve scegliere tra un’auto e un’altra, e può calare i vari parametri alle sue esigenze quotidiane. Tutto è riassunto in un tabellone finale e in una pagella per ognuno dei quattro modelli. Per quel che riguarda i consumi (comprese le perdite in ricarica), la Hyundai Kona Electric batte tutti con 16,4 kWh/100 km sul percorso misto preso a riferimento. L”autonomia effettiva calcolata dal TCI è di 481 km, molto vicina ai 484 omologati. Bene anche la Volkswagen ID.3, con 16,6 kWh/100 km e 379 km di autonomia effettiva. Seguono con 17,6 e 18,6 kWh/100 km la Tesla 3 SR+ e la Peugeot e-2008, con autonomia stimata rispettivamente in 357 e 275 km. Va detto che l’auto francese ha la batteria più piccola, 50 kWh.

La pagella modello per modello: frenata, rumorosità…