TEST – Dacia Spring: piccola, leggera ed economica

La Dacia Spring 2024 è leggera in tutto: nella sostanza, nella guida e soprattutto nel prezzo. La perfetta compagna elettrica per la città.

Dacia Spring si rinnova, ma lo fa per valorizzare le qualità che le hanno portato tanto successo. La Spring – quella lanciata nel 2021 – è stata infatti la terza auto elettrica più venduta in Europa. Con la nuova versione si è puntato sulle stesse caratteristiche vincenti: leggerezza, dimensioni ridotte e prezzo competitivo. Tradotto in numeri: un peso intorno ai 1.000 kg, una lunghezza di 3metri e 70 e un prezzo che parte da 17.900 euro.

Nuovo design

Tra la versione 2021 e quella 2024, Dacia ha lavorato molto sul design della carrozzeria. La nuova Spring ha linee decisamente più contemporanee, un po’ più spigolose e sul tettuccio scompaiono le sbarre. Ricorda un po’ un SUV in miniatura. L’anteriore con i fanali a Y e una linea che congiunge i gruppi ottici è uguale a quello della Duster e al centro troviamo le lettere DC, consonanti di Dacia. Proprio sotto al logo è nascosta la presa per la ricarica. Nella parte bassa, sia davanti che dietro, spiccano adesivi con un disegno che vogliono ricorda le mappe di una città: una dichiarazione d’intenti piuttosto chiara.

Spazi e volumi interni

I cambiamenti più importanti però li abbiamo negli interni. Sono stati riprogettati i volumi per migliorare l’abitabilità e per guadagnare anche spazio di carico. Il bagagliaio ora è più grande del 6% e raggiunge i 308 litri. C’è poi un secondo spazio di stivaggio opzionale di circa 30 litri anche sotto al cofano, comodo per il cavo di ricarica visto che la presa è proprio davanti.

Gli spazi all’interno non sono male, soprattutto davanti. Un po’ più costretti invece i passeggeri sul sedile posteriore. Dacia ha lavorato tanto e bene sulla cura estetica, proponendo un schema cromatico sia su sedili, portiere che in plancia. Nella sua semplicità, è molto gradevole e anche la qualità dei materiali è più che accettabile. Al centro della plancia domina un display da 10 pollici per l’infotainment e uno da 7 lato guida. Restano i tasti fisici per regolare la climatizzazione, l’alza cristalli e le frecce d’emergenza. Nuovo anche il volante che nella versione 2024 è regolabile in altezza.

Motori e allestimenti

Due “motorizzazioni” disponibili: una da 45 cavalli e l’altra da 65, e due anche gli allestimenti, Expression ed Extreme. Expression permette di scegliere tra le due motorizzazioni e tra cerchi da 14 o 15 pollici, mentre invece l’Extreme sarà disponibile solo con il motore da 65 cavalli e i cerchi da 15″.

Come va?

La prima cosa che stupisce è l’accelerazione. Con uno 0-100 km/h in 20 secondi (o in 14″ per la versione più potente) ci si aspetterebbe uno scatto meno pronto. La Spring invece, pur non essendo bruciante, se la cava abbastanza bene soprattutto sullo 0-50 km/h. La guidabilità è piuttosto buona, lo sterzo è diretto, anche se non impeccabile e un po’ troppo sensibile, soprattutto alle velocità medio-alte. Per le manovre invece è perfetto visto che ha un raggio di sterzata di soli 4,8 metri. Buona la frenata che è incisiva e progressiva per senza “mordere” esageratamente. Se contestualizziamo il tutto in un utilizzo urbano e anche in considerazione del prezzo, non si può pretendere moto di più da questa Spring.

Batteria, autonomia e ricarica

Dacia ha pensato a questa Spring come a un veicolo per muoversi in città, prediligendo leggerezza e contenimento dei consumi. Per farlo ha confermato la batteria da 26,8 kWh che garantisce circa 230 km di autonomia. I consumi medi su ciclo misto sono infatti di 13,5 kWh per 100 km.

Può essere ricaricata in corrente alternata fino a una velocità massima di 7 kW oppure in corrente continua a 30 kW, ma per farlo bisogna acquistare il caricatore rapido come optional a 600 euro. In questo secondo caso per passare dal 20 all’80% servono circa 45 minuti.

In conclusione…

Questa Spring conferma le doti light della versione precedente. Light, in tutti i sensi: nella sostanza e nel prezzo. Si parte infatti da 17.900 € per la versione base da 45 cv per arrivare a 19.900 € per quella top di gamma. Il rapporto qualità prezzo di questa Spring è davvero vantaggioso ed è un’auto da tenere assolutamente in considerazione per gli spostamenti cittadini.

