TEST – Cargo eBike Nilox C2, la bici che sostituisce l’auto

La Nilox C2 Cargo è un veicolo di incredibile flessibilità. Ha le dimensioni di una bici normale, ma è in grado di trasportare pacchi borse e bambini come fosse un’auto. Vincente è il rapporto qualità prezzo.

Ci sono cargo eBike migliori della Nilox C2? Probabilmente sì! Ci sono cargo eBike migliori della Nilox C2 nella stessa fascia di prezzo? No, non che io sappia! Le qualità delle cargo a pedalata assistita sono tantissime, specialmente quelle dette “long tail”. Bici che hanno sostanzialmente l’impostazione di una bici tradizionale ma hanno un portapacchi posteriore rinforzato e soprattutto più lungo. Spesso per conservare dimensioni contenute hanno ruote un po’ più piccole delle classiche 26 o 28 pollici. Si possono trasportare con facilità e in sicurezza carichi notevoli e, cosa più preziosa, i bambini.

Come è fatta la Nilox C2?

La Nilox C2 nello specifico, nonostante la capacità di carico, mantiene dimensioni piuttosto compatte. Ha una lunghezza di 188 cm e un portapacchi di 63 cm già predisposto per l’aggancio di borse o accessori per il trasporto bambini.

Ha il telaio in alluminio e monta ruote da 24” con pneumatici generosi e con una tassellatura che garantisce un discreto grip anche fuori dall’asfalto. Il motore centrale è un BAFANG M400 da 36 V con una coppia fino a 80 Nm. È alimentato da una batteria da 468 Wh che garantisce un’autonomia dichiarata di una cinquantina di Km e che si ricarica in circa 6 ore. La Nilox C2 monta un cambio Shimano a 7 velocità e freni a disco.

Come va?

Le ruote da 24″ e i copertoni grandi sono una combinazione vincente. Rendono la bici agile e al contempo aggiungono un po’ di confort. Il motore è potente a sufficienza anche quando si viaggia a pieno carico. L’attacco dell’assistenza si fa sentire, ma nulla di fastidioso. La potenza è regolabile su 5 livelli selezionabili attraverso i pulsanti sul display. Sempre dal Display si controlla l’accensione delle luci anteriori e posteriori.

Pregi e difetti della Nilox C2

Partiamo da quello che mi ha convinto meno: la batteria è assicurata con una serratura di facile utilizzo, ma non è per nulla comodo estrarla per metterla in carica. Altro piccolo particolare che non mi è piaciuto, sono alcune finiture, soprattutto i cavi elettrici che rischiano di rompersi molto facilmente.

Passiamo a quello che invece secondo me fa di questa C2 una ebike davvero notevole. In primis ovviamente le opportunità di carico. Il portapacchi anteriore regge 15 kg e quello posteriore 50: un volume di carico di tutto rispetto. Ho trovato comodissime e molto sicure le pedane poggiapiedi per i bambini, ovviamente per quelli più cresciuti. Il portapacchi così lungo consente inoltre di trasportare un bambino e rimane spazio per agganciare una borsa bici.

Le Cargo elettriche sono bici fantastiche, ma costano parecchio. Questa Nilox invece con un prezzo di 2.700 euro è molto accessibile (in relazione al tipo di mezzo) e ha un rapporto qualità prezzo davvero buonissimo.

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –