











Compatta nelle dimensioni ma sorprendentemente completa nella sostanza, la nuova BYD Dolphin Surf si propone come una delle elettriche urbane più interessanti sotto i 25 mila euro.

E parliamo già della versione intermedia con il taglio di batteria più performante, perché la Surf base invece costa addirittura meno di 20.000 €. Il prezzo è certamente invogliante, ma è solo uno dei “numeri” della piccola BYD. È infatti lunga appena 4 metri, ma con dotazioni tecniche di livello superiore, autonomia più che sufficiente nell’uso quotidiano e batterie Blade LFP. Ha tutte le caratteristiche per ritagliarsi uno spazio importante anche nel mercato italiano, dove il rapporto tra contenuti tecnici e prezzo resta determinante nella scelta di un’auto a zero emissioni.

Pensata per la città, ma non limitata al solo utilizzo urbano, la Dolphin Surf si inserisce in un segmento strategico ancora poco presidiato da offerte davvero competitive: quello delle elettriche compatte accessibili ma tecnologicamente complete.

Dimensioni intelligenti e abitabilità sopra la media

La Dolphin Surf è lunga 4 metri, larga 1,70 e alta 1,60. Dimensioni compatte sulla carta, ma sfruttate molto bene grazie agli sbalzi ridotti che consentono un passo di 2,5 metri. Il risultato è uno spazio interno convincente per la categoria e un bagagliaio che supera i 300 litri arrivando oltre i 1.000 con i sedili abbattuti.

Non è presente un frunk anteriore, ma sotto al piano di carico è disponibile un vano utile per riporre i cavi di ricarica.

Un design che mescola linguaggi tra citycar e crossover

Il linguaggio stilistico della Surf prova a uscire dalle forme classiche delle utilitarie elettriche. Il frontale ha uno sguardo deciso e proporzioni che vogliono suggerire sportività, mentre la linea dei finestrini inclinata richiama volutamente il mondo dei piccoli crossover urbani.

Meno convincente lo spoiler posteriore, visivamente un po’ sproporzionato anche se probabilmente necessario dal punto di vista aerodinamico. Più riuscito invece l’equilibrio tra lunotto, gruppi ottici e fascia inferiore del posteriore, che restituisce una buona armonia complessiva.

Interni semplici ma convincenti

Se l’esterno mescola più registri stilistici, l’abitacolo appare molto più coerente. La plancia disegnata con una linea ondulata accompagna bene i volumi interni e trasmette una sensazione di progetto curato, soprattutto considerata la fascia di prezzo.

Le plastiche sono rigide, ma restituiscono una percezione di solidità e risultano piacevoli al tatto. I sedili comodi, anche se in questo caso con i materiali si poteva far meglio. Sempre in tema, interessante anche la scelta di avere due posti posteriori reali invece dei classici tre sacrificati. Una decisione intelligente che privilegia il comfort nelle situazioni di utilizzo più frequenti.

Infotainment fluido e completo, ma…

Dal punto di vista tecnologico la BYD Dolphin Surf convince soprattutto per la fluidità del sistema infotainment. Tutto funziona rapidamente e senza incertezze, anche se l’organizzazione dei menu non è sempre immediata al primo utilizzo.

Molto positiva la dotazione software con navigazione tramite Google Maps. Il display centrale da 10 pollici orientabile anche in verticale è luminoso ma non sempre perfettamente leggibile per via dell’angolo di visuale, mentre la strumentazione digitale da 7 pollici è completa anche se con caratteri un po’ piccoli.

Molto utile la presenza della barra fisica di scorciatoie sotto il display centrale, che integra selettore della marcia e ghiera del volume.

Batterie Blade LFP e dotazioni tecniche da riferimento nella fascia di prezzo

Tutte le versioni adottano batterie Blade LFP di BYD, tecnologia proprietaria centrale nella strategia del costruttore cinese per sicurezza, durata e stabilità termica.

Sono disponibili due tagli di batteria: da 30 kWh per l’allestimento Active oppure da 43 kWh per Boost e Comfort. La ricarica è per tutti a 11 kW in corrente alternata oppure in corrente continua da 65 kW nella Active e da 85 kW per le versioni con batteria più grande. Due anche i motori: da 65 kW con 175 Nm di coppia per Active e Boost oppure da 115 kW per la Comfort con una coppia di 220 Nm.

Considerando un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 €, si tratta di caratteristiche tecniche difficili da trovare oggi tra le elettriche compatte disponibili sul mercato europeo. Lo stesso vale per la dotazione, che include una gamma completa di ADAS, accesso keyless, telecamere di parcheggio e un ecosistema software già maturo per l’utilizzo quotidiano.

Su strada sorprende per accelerazione e comfort

Alla guida la Dolphin Surf stupisce soprattutto per l’accelerazione, decisamente brillante rispetto al segmento di appartenenza. La frenata con dischi su entrambi gli assi è precisa e abbastanza fluida anche se non particolarmente incisiva nella risposta iniziale.

L’assetto con schema MacPherson all’anteriore e trave a torsione al posteriore è chiaramente orientato al comfort. Il comportamento su pavé e dossi urbani è convincente, mentre lo sterzo diventa leggero quando si aumenta il ritmo riducendo leggermente la precisione dell’avantreno.

Consumi reali perfetti per l’utilizzo urbano

I consumi rilevati nell’utilizzo quotidiano sono interessanti soprattutto in città, dove si percorrono circa 100 km con 12 kWh. Nell’extraurbano si sale attorno ai 16 kWh per 100 km mentre in autostrada si possono raggiungere anche i 24 kWh per 100 km.

Con la batteria da 43 kWh l’autonomia urbana può arrivare tra 350 e 400 km, valore che si riduce sensibilmente nei trasferimenti autostradali.

Prezzi competitivi e posizionamento ideale per il mercato italiano

La gamma parte da 19.800 euro per la versione Active, sale a 23.300 euro per la Boost e arriva a 26.300 euro per la Comfort. La BYD Dolphin Surf si candida quindi a diventare una delle elettriche compatte più interessanti per il mercato italiano.

Motore, batteria e dotazioni sono esattamente gli elementi che oggi fanno la differenza nella scelta di una citycar elettrica, e proprio su questi aspetti la proposta BYD appare particolarmente centrata.