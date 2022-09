Test BMW: quattro motori per una dinamica “incomparabile”

Le potenzialità della trazione integrale elettrica con un motore per ruota sono oggetto di un programma sperimentale di test avviato da BMW. La casa tedesca, infatti, ha costruito una concept ad hoc per sviluppare «sistemi di controllo della trazione e del telaio innovativi» per le future auto elettriche ad alte prestazioni. Vaielettrico ne parlò qui con l’ingegner Andrea Ballucchi, co fondatore di Pure Power Control.

Il test BMW si concentra su un sistema di trazione integrale composto da quattro motori elettrici e un sistema di controllo della dinamica di guida integrato.

Con un concept su base i4 M50

L’auto di prova si basa sulla BMW i4 M50. La coupé elettrica è dotata di ampi passaruota, che consentono l’integrazione di assali anteriori e posteriori ad alte prestazioni.

Il fatto che ciascuna delle quattro ruote sia azionata dal proprio motore elettrico, spiega BMW, apre nuove possibilità di «distribuzione della coppia motrice infinitamente variabile, estremamente precisa e molto veloce». La potenza e la coppia dei motori elettrici possono essere controllate in modo più preciso. Tanto che «la richiesta di carico segnalata tramite il pedale dell’acceleratore può essere realizzata a un livello di dinamica irraggiungibile con i sistemi di trasmissione convenzionali».

Un sistema che reagisce in millisecondi

I quattro motori sono collegati a un’unità di controllo centrale che monitora continuamente le condizioni di guida e gli input del conducente. Il livello ideale di trasmissione della potenza alla strada viene calcolato in millisecondi. Tien conto di posizione del pedale dell’acceleratore, angolo di sterzata, accelerazione longitudinale e laterale, velocità delle ruote e altri parametri. I segnali vengono trasmessi tramite una frizione multidisco e differenziali ai quattro motori, che sono in grado di implementarli immediatamente e con precisione.

“Si aprono prospettive completamente nuove”

«L’elettrificazione ci offre gradi di libertà completamente nuovi per creare dinamiche tipiche della M», afferma Dirk Häcker, responsabile dello sviluppo di BMW. «E possiamo già vedere che possiamo sfruttare questo potenziale al massimo, in modo che le nostre auto sportive ad alte prestazioni continueranno a offrire la tipica combinazione M e incomparabile di dinamica, agilità e precisione in un futuro senza emissioni».

