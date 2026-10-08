TEST Aion V. Più di 500 km a meno di 34.000 €

Gac Aion V: lunga 4,60 metri, batteria LFP da 75 kWh, 510 km di autonomia WLTP e ricarica fino a 180 kW. Ma soprattutto un prezzo di partenza di 33.880 euro. Il nostro primo contatto per capire se, oltre ai numeri, c’è anche sostanza.

Gac Aion V ha davvero dei numeri interessanti. Numeri che, almeno sulla carta, la rendono una proposta particolarmente competitiva in uno dei segmenti oggi più affollati del mercato.

Design pulito, senza voler sembrare sportiva

Le linee sono morbide e Gac Aion V non cerca effetti particolarmente aggressivi. La forma però rimane ben riconoscibile, soprattutto grazie a una distribuzione dei volumi piuttosto particolare, quasi “cubotta”. Una scelta che personalmente apprezzo: finalmente un’auto pensata per l’utilizzo quotidiano che non sente necessariamente il bisogno di sembrare sportiva.

La principale concessione a un design più tecnologico è nella firma luminosa anteriore, caratterizzata da due elementi LED verticali che disegnano nei fari una sorta di occhio.

Lateralmente compare qualche richiamo più avventuroso, soprattutto nella parte bassa della carrozzeria sagomata e nelle barre sul tetto. Belle anche le maniglie a filo portiera, sempre eleganti. Il posteriore è probabilmente la zona più elaborata, con uno sviluppo su due livelli e, anche qui, elementi luminosi verticali paralleli. Molto pulita l’integrazione del portatarga. Il bagagliaio offre 430 litri di capacità, un valore nella media della categoria, che diventano oltre 1.600 abbattendo gli schienali posteriori.



Dentro domina il minimalismo

L’abitacolo segue la stessa filosofia degli esterni: poche complicazioni visive, linee morbide e una sensazione generale di grande comfort.

I tasti fisici sono ridotti praticamente al minimo e tutte le funzioni passano dal display centrale da 14,6 pollici. Anche il volante è molto essenziale, con pochi comandi, mentre davanti al guidatore troviamo un secondo schermo da 8,8 pollici. L’impostazione ricorda inevitabilmente quella introdotta da Tesla e ormai adottata da molti costruttori asiatici.

Le finiture danno una buona impressione e soprattutto convince il modo in cui sono stati organizzati gli spazi. Lo spazio per la ricarica dello smartphone, i portabicchieri e il grande vano centrale non sembrano elementi aggiunti, ma fanno parte di un insieme molto coerente. È proprio questa armonia uno degli aspetti più riusciti dell’interno della Gac Aion V.

Batteria da 75 kWh e ricarica a 180 kW

Sotto la carrozzeria troviamo una batteria LFP da 75 kWh che alimenta un motore anteriore da 150 kW. L’autonomia dichiarata arriva a 510 km, mentre in corrente continua la potenza massima di ricarica è di 180 kW. Gac dichiara meno di 25 minuti per passare dal 10 all’80%.

Non manca neppure la funzione V2L, che permette di utilizzare l’energia della batteria per alimentare dispositivi esterni con una potenza fino a 3,3 kW.

Il nostro primo contatto è stato piuttosto breve e si è svolto tra città e strade extraurbane. Per questo preferiamo non attribuire troppo peso al dato sui consumi registrato durante la prova: i chilometri percorsi non sono sufficienti per parlare di un consumo realmente rappresentativo.

Sul fronte delle dotazioni di bordo la Gac Aion V ha praticamente tutto di serie e anche la sicurezza è al vertice, con ADAS di livello 2. La Gac Aion V ha inoltre ottenuto le cinque stelle nei test Euro NCAP.



Su strada vince il comfort

Alla guida emerge immediatamente l’impostazione della Gac Aion V: il comfort prima della sportività. Le sospensioni lavorano sul morbido e assorbono bene le irregolarità, ma non sono troppo rilassate e anche quando si forza il ritmo i trasferimenti di carico non sono eccessivi.

L’accelerazione è pronta, come ci si aspetta da un’elettrica, ma senza diventare brutale. Lo 0-100 km/h viene coperto in poco meno di 8 secondi. Buona anche la frenata, soprattutto per progressività e facilità di modulazione. Quello che convince un po’ meno è lo sterzo che, pur essendo preciso, non è molto rapido.

Il vero argomento è il prezzo

Ed eccoci probabilmente al punto più interessante. Un SUV elettrico di queste dimensioni, con batteria da 75 kWh, oltre 500 km di autonomia dichiarata, ricarica a 180 kW e una dotazione e una qualità di questo livello, oggi si colloca facilmente oltre quota 40 mila euro, anche se parliamo di auto cinesi. Gac Aion V parte invece da 33.880 euro.

Ed è probabilmente questo il numero che pesa sul giudizio sull’auto. La Gac Aion V non cerca prestazioni da sportiva e non rivoluziona il concetto di SUV elettrico. Offre però molto spazio, comfort, una batteria importante e una dotazione completa a un prezzo decisamente aggressivo. È già ordinabile presso le concessionarie del gruppo AutoTorino.