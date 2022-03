Tesla vs Volkswagen, Matteo vs Paolo: nei consumi vince…

Tesla vs Volkswagen. È convinzione diffusa che le Tesla, Model 3 in particolare, abbiano un’efficienza ben superiore alla media di mercato. E che VW, con ID.3, sia dovuta scendere a compromessi nella progettazione (questioni di budget) e l risultato sia quello di un’auto dai consumi piuttosto elevati. Con il nostro amico Youtuber Matteo Valenza abbiamo approfondito con un test in carovana, da Brescia a Riva del Garda. Batterie in temperatura, livello di carica da consentire pieno recupero in frenata, e via! Percorso misto autostrada, strade urbane, extraurbane. E, a corredare l’articolo, il VIDEO di Matteo!

Tesla vs Volkswagen / Il percorso del test

Partenza alle 11.30 da Riva del Garda alla volta di Nave (BS) (a bordo della mia VW ID.3) dove ad attendermi troverò Matteo. Ognuno con la propria auto, ma in carovana (stessa velocità, stesso stile di guida, stessa temperatura, stesso carico), faremo il percorso inverso. È un misto di autostrada (50 km circa tra Roncadelle e Peschiera) e extraurbano (la Gardesana orientale in direzione nord fino a Riva del Garda per circa ulteriori 60 km). La mia VW ID.3, lo ricordo è la versione 1st, con batteria da 58 kWh, senza pompa di calore e monta cerchi da 19 pollici e pneumatici invernali Bridgestone LM05. Imposto a bordo il clima su 21 gradi. Arrivo a Nave, dopo 75 km e 1 ora e 50 minuti di viaggio, con un livello di batteria del 70%. Il mio consumo è stato di 11 kWh. La mia media è stata quindi di 14,7 kWh/100km. Eh, lo so, non serviva, ma ho rilevato i consumi anche qui…

Tesla vs Volkswagen / Il primo tratto è un pareggio

Quando arrivo a Brescia, Matteo sta ricaricando la Tesla. In questo modo l’auto porterà le batterie in temperatura e il confronto tra le nostre auto sarà ad armi pari. La sua Model 3 è una Performance, con pneumatici invernali Michelin Pilot Alpin 5 da 18 pollici. Mentre montiamo le telecamere a bordo delle due auto, riportiamo il livello di entrambe le batterie all’89%. Vogliamo che entrambe le auto possano sfruttare appieno il massimo recupero dell’energia in frenata. Per questo non ci spingiamo oltre. Azzeriamo i contatori dei consumi e partiamo. Terremo un contatore dell’intero viaggio, per avere una media sul percorso totale e decretare l’auto più efficiente. E un secondo contatore che azzereremo a ogni tratta (autostrada, bretella di collegamento alla gardesana, gardesana). Dopo i primi 17 km di strade urbane ed extraurbane che ci portano all’autostrada, rileviamo il primo dato. La Tesla di Matteo ha avuto un consumo di 13,1 kWh/100km. La ID.3 di 12,7 kWh/100km. Sostanzialmente sugli stessi valori.

In autostrada la media sale a 19,45 kWh/100km

La temperatura esterna è di 12 gradi. Il climatizzatore di entrambe le auto è impostato a 21 gradi. Dopo i primi 33 km, rileviamo consumi: quello di Matteo è stato di 19,7 kWh/100km, il mio di 19,2 kWh/100km. Non molto lontani, appena inferiori i miei. Al termine della tratta autostradale che da Roncadelle ci ha portato a Peschiera, dopo 41 km, il consumo di Tesla Model 3 è stato di 18,5 kWh/100km. Quello di ID.3 è stato di 18,3 kWh/100km. Da questo momento in poi la strada che ci porterà a Riva del Garda sarà solo urbano e extraurbano. Non riprenderemo l’autostrada, percorreremo la Gardesana ovest, che costeggia il Lago di Garda, fino a Riva. E, attenzione, dopo 51 km di viaggio, se la mia media è stata di 16,9 kWh/100km, quella della Model 3 di Matteo è stata 17,7 kWh/100km. Dopo ulteriori 9 km percorsi sulla Gardesana occidentale, velocità bassa visti i centri cittadini attraversati, Matteo registra una media di 12,7 kWh/100km con la Model 3. Io, con la ID.3, sono a 12,1 kWh/100km.

Sulla Gardesana siamo attorno ai 12,5 kWh/100km!

Ultima rilevazione prima dell’arrivo, dopo altri 30 km di strada: 13,5 kWh/100km per Tesla Model 3 e 11,6 kWh/100km per VW ID.3. E all’arrivo a destinazione, a Riva del Garda (TN) possiamo finalmente decretare la vincitrice di questa sfida sui consumi…

Quindi il verdetto è…

122 i km totali percorsi.

totali percorsi. Tesla Model 3 li ha percorsi con un consumo medio di 15,3 kWh/100km .

li ha percorsi con un consumo medio di Volkswagen ID.3 si è fermata a 14,2 kWh/100km .

Poco più di 1 kWh/100km la differenza, con una maggiore efficienza quindi da parte di Volkswagen. Certo, forte, dobbiamo evidenziarlo, di un peso di circa il 5 % inferiore rispetto a Tesla, che è un’auto dalle dimensioni e prestazioni ben più importanti della ID.3. Cosa che è ancora più da rimarcare visto che la versione guidata da Matteo è la Performance, certamente non la più efficiente. Forse, però, la tanto strillata esemplare efficienza di Tesla non è giocata su un terreno così inarrivabile. Forse, tutto sommato, in termini di efficienza, le due auto se la giocano ad armi pari…

Conclusioni – Tesla, in qualche modo, si è guadagnata la fama dell’elettrica più efficiente. Un prodotto che si distanza da tutto il resto del mercato e fa categoria a se. È vero che, e lo abbiamo evidenziato, il nostro raffronto è stato tra una ID.3 58 kWh e una Model 3 Performance. Idealmente lo avremmo dovuto effettuare mettendo alla prova ID.3 58 kWh con Model 3 Standard Range. Ma i consumi di Model 3 Performance e quelli di Model 3 Standard Range non sono poi così distanti tra loro. Mentre continua ad essere credenza consolidata che Tesla Model 3 possa battere per efficienza, di gran lunga, qualsiasi altra full electric. Forse, e dico forse, non è proprio così…

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube —