Tesla vola in Borsa sulle ali di Trump

Tesla vola in Borsa sulle ali della rielezione di Donald Trump. E si confessa un fautore del passaggio all’elettrico, dopo il sostegno ricevuto da Elon Musk.

Il titolo di Tesla è arrivato a guadagnare fino al 14%, dopo che lo spoglio delle schede ha confermato la netta vittoria di The Donald. E i mercati scommettono su una forte ricaduta (positiva) per le aziende di Musk, che ha supportato in tutti i modi (anche finanziari) la campagna elettorale di Trump. Subendo per questo anche critiche feroci.

Ma ora Elon raccoglie i frutti della sua super-esposizione, concretizzatasi con la presenza a diversi comizi del neo-presidente e con immumerevoli post su X, l’ex Twitter. Un sostegno che molti osservatori hanno giudicato decisivo. E Trump comincia a pagare i suoi debiti: “Sono per le auto elettriche. Devo esserlo perché Elon mi ha appoggiato molto fortemente. Quindi non ho scelta”, ha detto. Ribaltando la sua posizione espressa in passato, quando aveva parlato di “transizione all’inferno” per l’appoggio dato da Joe Biden al passaggio alle auto a batterie.

Che ruolo avrà Elon Musk nella nuova Amministrazione?

Si tratterà di capire, passata la comprensibile sbornia da euforia post-vittoria, che cosa tutto questo significherà realmente per Tesla. Nei mesi scorsi si è parlato più volte di un possibile impiego diretto di Musk nell’amministrazione di Donald Trump e non si è mai capito che cosa ci fosse di concreto. Di certo in passato alcuni grandi investitori avevano fatto sapere di non apprezzare troppo il progressivo disimpegno di Elon dalla sua azienda automobilistica. A favore non solo della politica, ma anche dell’avventura spaziale portata avanti attraverso Space X.

Qualunque sia il suo ruolo, Musk sembra comunque destinato a un peso importante nelle decisioni future di Trump. Anche se il Tycoon non è nuovo a repentini cambi di umore nei confronti delle persone a lui più vicine, come dimostrato durante i primi 3 anni alla Casa Bianca.

