Tesla vende più di Fiat, Opel e Citroen in Europa. E piazza il Model Y al primo posto nella classifica assoluta delle auto più vendute in Europa in agosto.

Alla faccia della nicchia: mese dopo mese la marca di Elon Musk supera i brand storici europei nella classifica delle vendite nel Vecchio Continente. In agosto è salita al 13° posto assoluto, nonostante che la sua gamma sia fatta solo di 4 modelli. Peraltro piuttosto costosi. Superate anche Fiat, Citroen e Opel/Vauxall, oltre che Nissan Seat, Volvo, Suzuki, Mini ecc. già sorpassate nei mesi precedenti. Gli strabilianti risultati raccolti sul mercato tedesco hanno portato Tesla a immatricolare 33.809 auto e a mettere nel mirino un altro nome super-blasonato come Ford. E a piazzare il Model Y al primo posto assoluto nelle vendite Europa, davanti a tutti i concorrenti a benzina o gasolio. Tra gennaio e agosto, le immatricolazioni di Tesla sono aumentate vertiginosamente a un record di 236.400 unità. La quota di mercato è salita al 3,76%, mentre se si considerano le sole elettriche Tesla pesa per il 17,3% (dal 10,2% nell’agosto 2022). In agosto si sono vendute in tutto 196 mila auto a batterie, con una quota del 22% sul totale (poco meno 900 mila). In Italia siamo fermi a un misero 5%.

Due Volkswagen dietro le Tesla, la 500e all’8°posto

Da notare che il Model Y è l’auto più venduta in Europa non solo per agosto (21.540 immatricolazioni), ma anche nel totale dei primi 8 mesi dell’anno, con 169.420 unità. Se il primato si confermerà sull’intero anno, saremmo davanti a un fatto storico: non solo un’auto elettrica per la prima volta sul gradino più alto, ma anche un’auto non europea. Agosto è stato un ottimo mese anche per l’altra Tesla, Model 3, che ha riguadagnato il 2° posto assoluto nelle elettriche con 11.943 auto vendute. Seguono tra veicoli della scuderia Volkswagen, ID.4, ID.3 e Skoda Enyaq, con la cinese MG 4 in 6° posizione. La 500e scivola in 8° posizione, superata anche dalla Dacia Spring, ma resta comunque vicina alle 6 mila auto vendute in un mese (5.735 per la precisione). Ottimo risultato per la BMW X1, visto il prezzo non proprio popolare (da 58.400 euro) con 4.693 auto vendute.

