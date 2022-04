Tesla va veloce: altro trimestre, altro record

Tesla va veloce: nonostante i problemi che l’automotive accusa nella catena di approvvigionamento, batte ogni record anche nel 1° trimestre 2022.

Tesla va veloce: 310 mila auto vendute nei primi tre mesi 2022

Neanche la crisi dei microchip ferma la cavalcata del marchio di Elon Musk. E neppure le due fermate a cui è stata costretta una fabbrica fondamentale nel sistema Tesla come la Gigafactory di Shanghai. I risultati del primo trimestre parlano di un nuovo record di consegne con 310.048 vetture immatricolate in tutto il mondo. Il record precedente era di 308 mila, raggiunto nell’ultimo “quarto” del 2021. Per una volta sono state consegnate ai clienti più auto di quante siano state prodotte, dando fondo alle scorte accumulate nell’ultimo periodo dell’anno scorso. Adesso la musica cambia, innestando tutta un’altra marcia, con l’entrata in funzione delle due nuove fabbriche in Germania e nel Texas. Con la possibilità di produrre ancora più vicino ai mercati di destinazione e a costi ancora più contenuti, grazie al continuo affinamenti dei processi di automazione e produzione.

E ora Musk lavora al Master Plan 3

Le Case tedesche del segmento premium (Audi, BMW e Mercedes) guardano con apprensione a questi risultati. Il mercato dell’auto è fermo, ma non per Tesla che, in controtendenza in ogni parte del mondo, continua rosicchiare quote di mercato. E il suo campionato non è più la serie B dell’elettrico, ma la Champions League dell’automotive in generale. In Francia il Model 3 in marzo è salito sul podio delle auto più vendute in assoluto, benzina e diesel comprese. Spingendo la quota delle EV a un imminente sorpasso su quella delle auto a gasolio. E ora Musk prepara la terza fase della crescita Tesla, il cosiddetto Master Plan Part 3, come annunciato su Twitter. La prima è iniziata nel 2006, quando ancora l’idea era solo di aprire un nuovo capitolo nell’era automotive, creando una marca elettrica da vendere poi al migliore offerente. La seconda è partita nel 2016, con l’arrivo del Model 3 e l’uscita dalla nicchia iniziale. E ora il terzo capitolo, quello dell’auto di massa: addirittura, si dice, per fare 20 milioni di auto all’anno.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico—