Tesla usate troppo care? Vediamo…



















Tesla usate troppo care? Un lettore sta pensando a una Model 3 di seconda mano e pensava a quotazioni più abbordabili. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Tesla usate troppo care? “Mi aspettavo più svalutazione”

“Sto pensando di acquistare una Tesla Model 3 usata e mi sto guardando intorno. Avevo sentito dire che le auto elettriche si svalutano più in fretta e sinceramente mi aspettavo prezzi un po’ più convenienti. Sul sito di Tesla Italia, per esempio, trovo delle Long Range del 2021 con chilometraggio tra 90 e 100 mila km a oltre 27 mila euro. Autonomia stimata circa 490 km. Non è che sui siti specializzati, come Autoscout 24, i prezzi cambino di molto. Non capisco bene come avvenga il deprezzamento di queste auto, dato che (come voi scrivete) il miglioramento delle auto nuove è costante e rapidissimo. Anche e soprattutto nell’autonomia. E quindi, oltre al calo di valore legato all’età, ci dovrebbe essere un calo legato al fatto che il nuovo di oggi ti fa fare molti più km. Sbaglio? Grazie per una vostra risposta”. Giovanni Ronchi

La tenuta di valore della Model 3 con 3-7 anni

In questi casi un riferimento importante sono sicuramente le quotazioni di Quattoruote, in grado di offrire dei valori medi. La tabella qui sopra riporta i prezzi per la Model 3 degli anni 2019-2023. La prima colonna, in nero, riporta il valore in caso di una vendita tra privati. La seconda, in rosso, è relativa invece al prezzo in caso di permuta con un concessionario per l’acquisto di un’auto nuova. Siamo piuttosto vicini alle quotazioni citate dal lettore. È chiaro poi che sul valore effettivo di ogni singolo veicolo incidono due componenti fondamentali, oltre all’assenza di danni alla vettura. Il primo è legato al numero dei km percorsi. Il secondo, fondamentale, allo stato di salute della batteria, dato che va sempre richiesto per un’elettrica usata. Per sapere di quale autonomia reale si potrà contare.