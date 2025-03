Tesla. Unica per 5 ragioni!

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Unica non significa migliore, ma va riconosciuto che Tesla, per adesso è un brand unico, con i suoi pregi e i suoi difetti.

Le Tesla hanno caratteristiche specifiche che la rendono un brand a parte nel panorama automotive e sicuramente un riferimento con il quale ci si confronta, nel bene e nel male. Può piacere o no, si possono condividere o no scelte filosofiche e tecnologiche, ma certamente Tesla rimane, per ora, un brand unico. Ecco 5 motivi.

1. Tesla è un mondo a parte

Salire su una Tesla è un’esperienza avvolgente: si entra in un ecosistema a parte. Sono state fatte scelte precise e sono state portate fino all’estremo tecnologicamente possibile. Un esempio? Sulla Model 3 non c’è nemmeno la lega delle frecce. Una filosofica radicale che ricorda un po’ quella della Apple degli anni d’oro che andava dritta per la sua strada, prendere o lasciare.

2. Tesla sfida le convenzioni

Potrebbe essere un “1 bis” perché di fatto ne è un po’ diretta emanazione. Le Tesla sfidano le convenzioni, non solo in termini tecnologici, ma nel rapporto con i propri clienti. Per molti altri brand l’estrema personalizzazione di tutti gli aspetti della guida (e non solo) è un valore. Tesla sembra dire: “ci penso io, ecco il meglio in assoluto”. Le regolazioni non sono poche ma sono al minimo. Questo è un vantaggio per l’utente o uno svantaggio? Dipende da come chi è al volante giudica il risultato finale.

3. Semplicità disarmante

Tesla è di una semplicità disarmante. Tutto è intuitivo, ed esattamente dove te lo aspetti. Ci vuole tantissimo lavoro per rendere semplice l’utilizzo di uno strumento complesso. In certe situazioni è in grado di prevedere le tue necessità e le manovre che stai per fare. Questo fa sentire chi è alla guida davvero ascoltato e in qualche modo protetto.

4 Rapporto costante

Usciamo dall’auto per parlare di tutto quello che sta fuori dalle Tesla. C’è infatti una rete di possibilità che rendono il rapporto con il marchio e con la propria auto qualcosa di esclusivo. Non parlo solo dei supercharger, ma anche di tutte quelle funzionalità disponibili quando non siamo a bordo: gli alert di sicurezza, le funzioni di webcam e il controllo da remoto attraverso l’app o addirittura lo smartwatch. Tesla in questo non è l’unica, ma è l’unica che io conosca a farlo così bene e – nuovamente – in modo così semplice.

5 Tante auto in una

Entriamo in una dimensione più soggettiva perché parliamo di sensazioni di guida. Tesla, questa Model 3 in particolare, segue con perfetta sintonia ogni manovra e richiesta di chi è al volante. Tranquilla e facilissima in città, ti avvisa addirittura quando scatta il verde se sei distratto. Ma è anche una perfetta compagna di viaggio in autostrada: confortevole e silenziosissima. Però, senza cambiare nessunissima impostazione, se vogliamo ci troviamo alla guida di un gocard reattivo e nervoso. Ci sono probabilmente auto che superano la Tesla in ciascuna di queste circostanze, ma nessuna eclettica a questo livello.

