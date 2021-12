Tesla torna in testa nel mercato europeo EV

Tesla torna in testa al mercato europeo EV in novembre. Il Model 3 supera le due auto del Gruppo Renault, Zoe e Spring. Al 4° posto l’altra Tesla, il Model Y.

Tesla torna in testa, la 500e fuori dalla top ten

La sfida a Tesla lanciata dai costruttori europei è ancora lontana dall’essere vinta. La Casa americana piazza due auto ai primi quattro posti e solo il Gruppo Renault (ma con modelli molto meno costosi) sembra in grado di tenere il passo. L’unica auto a superare le 10 mila immatricolazioni è il Model 3 (10.739), seguita da Zoe (8.658) e Dacia Spring (5.746). Il primo modello del Gruppo Volkswagen, impegnato in un’offensiva elettrica senza precedenti, è solo in 5° posizione. E non è della marca principale, la VW: è una Skoda, la Enyaq, unico modello del colosso tedesco a superare le 5 mila immatricolazioni. Seguono ID.3 e ID.4, la Peugeot e-208, la VW e-Up e la Kia Niro. Brutte notizie per il made in Italy: esce dalla top ten la Fiat 500, un’auto le cui vendite sono concentrate solo su tre mercati: Germania, Italia e Francia, nell’ordine.

Auto con la spina al 26%: era il 4% solo due anni fa

In un mercato fortemente penalizzato dai fermi produttivi per mancanza di semiconduttori, le auto con la spina continuano a guadagnare quote di mercato. Tra elettriche pure e ibride plug-in, con 207.719 immatricolazioni, siamo al 26%, otto punti in più del diesel, precipitato al 18%. In Italia le auto con la spina non arrivano al 12%, quindi meno della metà della media europea, fortemente sostenuta dai mercati del Nord Europa. Felipe Munoz, analista di Jato (qui il sito) , si aspetta che questa quota cresca velocemente anche nel 2022, grazie a un’offerta di nuovi modelli sempre più completa da parte delle Case auto. E grazie anche al fatto che la maggior parte di Paesi ha confermato gli incentivi all’acquisto per il nuovo anno. Un cenno infine al mercato delle ibride plug-in, molto più frazionato e senza un modello di riferimento come la Tesla Model 3 per l’elettrico. La PHEV più venduta, la Peugeot 3008, non arriva infatti a 4 mila immatricolazioni.