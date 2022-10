Tesla taglia del 9% i prezzi di Model 3 e Y cinesi. Perchè?

Tesla taglia del 9% i prezzi di Model 3 e Model Y in Cina, sorprendendo i mercati che si chiedono se la mossa sia un segno di forza o di debolezza, visto il trend del settore che quest’anno è sempre stato al rialzo.

Il prezzo di partenza per la berlina Model 3 è stato ridotto a 265.900 yuan ($ 36.727) da 279.900 yuan, mentre quello per il SUV Model Y è stato ridotto a 288.900 yuan da 316.900 yuan.

Wall Street punisce Musk: azioni vicine ai minimi

Anche per Tesla le riduzioni annunciate lunedì sul sito cinese dell’azienda sono le prime del 2022. Dopo l’annuncio le quotazioni a Wall Street hanno perso quasi il 5% a 203 dollari. E’ una quotazione prossima ai minimi dell’anno (195 dollari) e ben lontana dai massimi di aprile quando avevano superato i 1.145 dollari (-79% dall’inizio dell’anno).

Il taglio segue le dichiarazioni di Elon Musk che la scorsa settimana ha detto di prevedere una recessione in Europa e in Cina che impedirà a Tesla di raggiungere gli obiettivi di vendita per quest’anno.

Ma settembre scorso è stato un mese record per Tesla in Cina. Tesla ha consegnato 83.135 auto, miglior dato da quando è entrata in produzione la gigafactory di Shanghai a fine 2019. Oggi Tesla è il terzo maggior produttore di veicoli elettrici in Cina dopo BYD Motor e SAIC-GM-Wuling (leggi anche) ed è l’unico attore straniero nella top 15 della classifica pubblicata dalla Cina Associazione Autovetture.

Fra concorrenza e recessione economica

«Il taglio dei prezzi è dovuto principalmente alla debole domanda complessiva di auto in Cina a causa delle condizioni macroeconomiche e della concorrenza con il principale attore locale BYD», ha affermato l’analista statunitense di Tiger Securities Bo Pei a Reuters. Secondo Pei XPeng, Nio Inc e Li Auto dovranno seguire o affrontare una maggiore pressione sui volumi.

Tesla ha detto invece all’agenzia Reuters che sta adeguando i prezzi in linea con i costi. L’utilizzo della capacità produttiva della Gigafactory di Shanghai è migliorato. E la catena di approvvigionamento rimane stabile, nonostante l’impatto delle rigide restrizioni COVID. Tutto questo ha portato a una riduzione dei costi, ha affermato Tesla.

Durante il Congresso del Partito comunista cinese, la settimana scorsa, sono stati diffusi dati poco incoraggianti sull’economia. Le vendite al dettaglio sono cresciute del 2,5% a settembre, al di sotto dell’aumento previsto del 3,3% e meno della metà del 5,4% di agosto.

«I tagli dei prezzi segnalano l’inizio di una possibile guerra dei prezzi» conseguente alla stagnazione del mercato, ha infatti sottolineato l’analista della China Merchants Bank International (CMBI) Shi Ji.

