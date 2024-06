Tesla, vince Musk: il superbonus da 50 miliardi di $ è suo

Vince Musk: i soci di Tesla hanno approvato il superbonus da oltre 50 miliardi di dollari da assegnare al n.1. Ma c’è ancora un ricorso in tribunale pendente…ì

Vince Musk, che sposta la sede in Texas, dove la legge è più favorevole ai manager

Elon Musk ha portato a casa il risultato: per la seconda volta i soci di Tesla hanno votato il superbonus da oltre 50 miliardi di dollari a suo favore. Anche se non è detto che riesca ad incassarlo: dipenderà ancora dal tribunale del Deleware, che lo aveva bloccato cinque anni fa su ricorso di un piccolo azionista. Nella stessa assemblea, i soci hanno dato il via libera al trasferimento del quartier generale di Tesla in Texas, dove la legislazione è molto più favorevole alle politiche dei manager. Per il controverso imprenditore sudafricano si tratta di una vittoria di tappa, per quanto significativa. Il primo voto in assemblea è del 2018, con l’assegnazione di un pacchetto di azioni dal valore di Borsa per 56 miliardi di dollari, oggi sceso a 50 miliardi dopo il calo delle azioni a Wall Street. Premio ottenuto per aver raggiunto una serie di risultati record in un periodo di dieci anni.

Il superbonus è contestato potrebbe spostare risorse da Tesla a SpaceX, Starlink e all’intelligenza artificiale

Una decisione a lungo contestata da una parte degli investitori, anche da grandi fondi internazionali. La motivazione? Sottrae risorse allo sviluppo dell’auto elettrica per destinarle alle altre “avventure” industriali di Musk, da SpaceX a Starlink. Forte di queste considerazioni un piccolo azionista, nel gennaio scorso, ha ottenuto dal tribunale del Deleware di congelare il superbonus di Musk. Lo stesso tribunale che ora dovrà valutare se la nuova votazione può essere considerato come un inequivocabile prova della volontà degli azionisti. Non solo: la decisione era stata contestata perché Musk in qualità di membro del consiglio di amministrazione avrebbe avuto troppo influenza nel prendere la decisione del superbonus a suo favore.Al momento, Tesla non ha ancora comunicato nel dettaglio l’esito del voto e la percentuale di voti favorevoli. Nel 2018, una maggioranza del 73% dei cosi aveva votato a favore della concessione del pacchetto azionario a Musk,

