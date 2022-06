Tesla spiona? Germania e Cina corrono ai ripari

Tesla spiona? Le telecamere poste sulle auto di Elon Musk possono violare la sicurezza di obbiettivi sensibili? C’è chi comincia a prendere contromisure…

Tesla spiona? La Polizia di Berlino: “Il pericolo c’è…”

Stiamo parlando in particolare del famoso Sentry Mode, la Modalità Sentinella, ovvero quella rete di camere con cui viene monitorato l’esterno dell’auto. Anche per filmare eventuali malintenzionati quando l’auto è ferma. Ma secondo la Polizia di Berlino questi “occhi elettronici” possono essere una minaccia alla sicurezza dei propri dati. Al punto che il capo della security vuole vietare a qualsiasi Tesla di avvicinarsi alle stazioni e al quartier generale. Considera il Sentry Mode una modalità spia, con pericoli di violazione anche della privacy. In grado potenzialmente di filmare da un’auto parcheggiata chi va e chi viene dai commissariati. Tanto più che Tesla non solo registra, ma estrae i dati sui server in Olanda, dove decide che cosa fare con quanto acquisito.

In un distretto cinese fermate le tutte le Tesla per due mesi

Il capo della sicurezza, quindi, ha richiesto che il divieto di ingresso alle Tesla “sia implementato come misura da tutti i responsabili delle proprietà di Polizia“. Con effetti paradossali. Thomas Goldack, che guida la Direzione 2 nella parte occidentale della città, guida una Tesla e potenzialmente è oggetto del divieto. Di fatto avrà due alternative: disattivare la modalità Sentinella o scegliere un altro mezzo di trasporto. Anche se il provvedimento sollecitato dal capo della sicurezza ancora non è operativo, come chiarito sui social: “L’esame a livello di autorità non è ancora stato completato“. La preoccupazione dei poliziotti tedeschi ha un precedente. Qualche giorno fa il Distretto cinese di Beidaihe ha vietato alle Tesla di circolare per due mesi. Motivo: in città è prevista una serie di riunioni dei capi del Partito Comunista. Niente potenziali impiccioni in giro, tanto più su auto yankee.

