Tesla spinge l’Europa: boom di vendite per le elettriche

Tesla spinge l’Europa: boom di vendite in settembre in tutti i principali Paesi. In alcuni mercati la Casa di Elon Musk insidia addirittura Toyota, regina dell’ibrido.

Tesla spinge l’Europa: in Germania vendute più EV che diesel!

Ci sono tre buone ragioni per spiegare l’ennesimo mese-sprint per Tesla. La prima è legata all’arrivo del Model Y, l’altro prodotto in grado di fare grandi numeri accanto al Model 3. Il secondo è che l’azienda di Fremont ha gestito meglio della concorrenza la crisi di forniture di chip, con calo più contenuto di produzione. Il terzo è che l’ultimo mese del trimestre, come settembre appunto, è da sempre il periodo in cui Tesla spinge di più sulle consegne. Al netto di tutto questo, i risultati della Casa americana sono comunque eclatanti. Come eclatanti sono i numeri dell’elettrico in generale. A partire dalla Germania, il più importante mercato europeo, che ha visto le vendite elettriche superare per la prima volta quelle di vetture diesel. La quota di mercato è del 17,1%, con 33.655 immatricolazioni, contro il 15,9% delle auto a gasolio. Bene anche le ibride plug-in, all’8%. La spinta l’ha data, ovviamente, il Gruppo Volkswagen-Audi, ma di Tesla ci ha messo di suo 7.903 macchine vendute.

Corrono anche UK e Francia. Norvegia al 77,5% di quota

Poco sotto la Germania c’è il Regno Unito, arrivato in settembre al 15,2% di quota per le elettriche, con 32.721 immatricolazioni. Tanti saluti al diesel, che a Londra e dintorni ormai vale appena il 5%. Bene, ma non come le EV, le vendite di ibride plug-in, al 6,4%. Qui non sono ancora stati resi noti i dati dei singoli modelli, ma si sa che il più venduto è Tesla Model 3, a quota 6.879. E la Francia? Anche qui il mercato EV corre: siamo al 13% di quota, con 17.128 EV vendute. Con la Tesla Model 3 che ancora una volta (nonostante la differenza abissale di prezzo) batte a domicilio la Renault Zoe: 2.833 contro 2.382. Bene anche le ibride plug-in, al 9% del mercato. Per non parlare dell’incredibile Norvegia: lì le elettriche valgono il 77,5% delle vendite, mentre il diesel è al 2,3%. Le Tesla al comando sono due: Model Y a quota 3.564 e Model 3 a 2.218. E l’Italia, vi chiederete? Piano, ma cresce: a settembre è arrivata all’8% di quota, con 8.492 immatricolazioni. Ma il Nord Europa è lontano, molto lontano…

