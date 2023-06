Tesla si riprende il record del Nurburgring, soffiandolo alla Porsche Taycan con l’incredibile tempo di 7 minuti e 25,231 secondi. Ma forse non è finita qui…

Tesla si riprende il record: 8″ in meno della Taycan

Beat previous record by >8 seconds! pic.twitter.com/BLtZV9WGYM — Tesla (@Tesla) June 3, 2023

Premessa: non siamo particolarmente appassionati a questo genere di primati. E ripetiamo che forse il vero exploit sarebbe fare un’ottima macchina elettrica a meno di 20 mila euro. Ma questa gara di forza tra Tesla e Porsche è comunque l’indicazione che le auto a batteria possono essere anche molto prestazionali. A dispetto di chi nel 2023 pensa ancora che vadano bene solo per i campi da golf. Il Nurburgring, si sa, è uno dei circuiti più famosi e impegnativi al mondo e un po’ tutte le auto sportive prima o poi si misurano con questo mostro sacro. Spesso sognando di battere il record di categoria. Per quel che riguarda questo derby tedesco-americano, la storia inizia nel 2019, quando alla Porsche venne naturale di portare la nuova Taycan al Nurburgring. Ed è allora che fu stabilito un primo record per le elettriche di serie. Due anni dopo Tesla replicò portando in pista la versione Plaid della Model S, fermando il cronometro a 7 minuti e 35″.

Chi oserà sfidare questi due mostri sacri?

Nel 2022 il primato è tornato alla marca di Zuffenhausen, che ha abbassato di due secondi il tempo staccato da Tesla. Fino alla nuova replica della marca di Elon Musk, che il 2 giugno ha stabilito il nuovo, impressionante record con la Model S Plaid equipaggiata con il Track Package, regolarmente in vendita. Quanto Tesla tiene a questo primato è testimoniato dal fatto che l’azienda, di solito piuttosto restia a comunicare, ha annunciato di avere battuto Porsche con due tweet. Nel secondo cinguettio c’è anche un godibilissimo video (sopra) che mostra il giro record dalla telecamera di bordo. Che cosa farà ora Porsche? E chi altri metterà le ruote sull’asfalto della pista tedesca per sfidare entrambi?

