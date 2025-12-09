Tesla Shanghai ha “sfornato” 4 milioni di EV. Super traguardo, anche se…

Tesla ha superato un nuovo traguardo in Cina: dalla Gigafactory di Shanghai è uscito il quattromilionesimo veicolo. Un risultato che conferma il ruolo strategico dell’impianto asiatico, responsabile negli ultimi sei anni di quasi metà delle consegne globali del marchio.

Dal suo avvio – nel gennaio 2019 – la Gigafactory di Shanghai è diventata l’asset industriale più prolifico dell’azienda. Secondo di dati rilasciati, il passaggio dai 3 ai 4 milioni di veicoli prodotti ha richiesto circa 411 giorni, poco più rispetto ai 387 necessari per passare da 1 a 2 milioni e in scia con i 414 giorni del traguardo dei 3 milioni.

C’è chi sottolinea dunque un lieve “rallentamento” rispetto ai ritmi record degli esordi. Ma che in azienda non desta la minima preoccupazione.

Produzione super ma più “lenta”…

Il primo veicolo uscito dalla linea, a dicembre 2019, aveva già mostrato ciò che sarebbe diventato il famoso “Tesla speed”: costruzione dell’impianto, avvio delle linee e prime consegne nell’arco di un solo anno.

Da lì, l’impianto ha impiegato 30 mesi per raggiungere il primo milione di auto, accelerando poi vertiginosamente a meno di 13 mesi per il secondo milione. Un risultato che ha definito un nuovo standard per la produzione in grande scala di veicoli elettrici.

Sebbene il leggero rallentamento della successiva produzione possa riflettere aggiustamenti del mercato o fattori legati alla catena di approvvigionamento, la Gigafactory di Shanghai rimane lo stabilimento Tesla più produttivo a livello globale e un pilastro della strategia produttiva dell’azienda.

La struttura – che si estende su una superficie di 860.000 mq – continua a garantire volumi elevati, costi competitivi e una notevole elasticità produttiva. Anche se il contesto asiatico rimane soggetto a oscillazioni della domanda e alle dinamiche geopolitiche che possono influire sugli export, inclusi quelli in Europa.

Spunti per l’Europa

La produzione di Shanghai è infatti fondamentale anche per le forniture di Tesla verso l’Europa, Italia inclusa, soprattutto per i modelli Model 3 e Model Y, che restano tra i più diffusi nel nostro mercato elettrico. Resta da capire se, in un contesto di possibili dazi e revisione delle politiche di importazione europee, Tesla manterrà invariato il ruolo della fabbrica cinese o se cercherà di spostare parte dei volumi su stabilimenti non sottoposti ai dazi Ue, come quello di Berlino e i due americani.