Tesla Semi in consegna da dicembre

Tesla Semi in consegna dal 1° dicembre: è stato lo stesso Elon Musk ad annunciarlo con un tweet, spiegando che sarà la Pepsi Cola il primo cliente.

Tesla Semi in consegna: 800 km di autonomia, Pepsi primo cliente

Finalmente è entrato in produzione il quinto modello della gamma Tesla. Non è la piccola che tanti in giro per il mondo aspettano, ma un bestione di camion che fu presentato addirittura 5 anni fa. E la cui messa in commercio è stata più volte rallentata per dare la precedenza alla salita produttiva di auto di grandi volumi come il Model 3 e ora, ancor di più, il Model Y. Si comincerà con il soddisfare entro l’anno un ordine da 100 pezzi arrivato già da tempo dal colosso del beverage americano. Musk conferma che l’autonomia del Semi è di 500 miglia, oltre 800 km, un range di assoluto valore per un bestione di queste dimensioni. Ma il fondatore di Tesla, che si è detto “excited” per l’arrivo in porto del Semi, aggiunge anche che è “super-fun to drive”, super-divertente da guidare. Con un look che sembra fatto apposta per finire come co-protagonista in uno dei tanti road-movie del cinema americano.

Una mega-ricarica in grado di rifornire in mezz’ora

La Pepsi ha avuto tutto il tempo per organizzarsi a gestire il Semi, anche per quel che riguarda la ricarica. I media americani parlano dell’allestimento nella sede di Modesto, in California, di una stazione Megacharger che erogherebbe addirittura una potenza di 1 megawatt. In grado di ricaricare 640 km di autonomia in 30 minuti. Il Semi è dotato di quattro motori, uno su ciascuna ruota, ed è accreditato da Tesla di consumi molto parchi, pari a meno di 2 kWh per miglio. Ovviamente sono tutti valori da verificare sul campo. Il mezzo pesante Tesla viene assemblato in Nevada, vicino alla Gigafactory, al ritmo di 5 unità a settimana. Ma l’azienda prevede di aumentare i volumi di con il rafforzamento della sua Texas Gigafactory. E in effetti l’elenco delle società americane che da tempo aspettano le prime consegne è lunga: Anheuser-Busch, Walmart, DHL, Sysco, Frito Lay, Titanium Transportation Group…