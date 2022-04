Tesla sbanca il mercato inglese

Tesla sbanca anche il mercato inglese, conquistando i primi due posti nella vendite in marzo davanti a tutti gli altri modelli. Benzina e gasolio compresi.

La quota delle auto elettriche è salita a un impressionante 16,1%, con Model Y e Model 3 a trascinare il successo delle Ev. Le immatricolazioni dei due modelli Tesla sono state rispettivamente di 6.464 e 6.457 unità, più di quanto abbia fatto qualsiasi modello ad alimentazione tradizionale. Al terzo posto c’ə la Vauxall Corsa, al quarto la Nissan Qashqai, al quinto la Hyundai Tucson. Tutti modelli che costano molto meno delle due Tesla: se la classifica si facesse per fatturato, invece che per unità vendute, il distacco sarebbe ancora più netto. È vero che marzo è un mese particolare: Tesla concentra le consegne nell’ultimo mese del trimestre , per ragioni borsistiche. Ma anche guardando al primo quarto dell’anno, il periodo gennaio-marzo, troviamo le due Tesla in sesta e settima posizione, ottimo piazzamento per due modelli premium con listìni sopra le 50 mila sterline.

Tesla sbanca/ Doveva essere l’anno della rivincita dei costruttori storici e invece…

Due dati balzano all’occhio esaminando i dati in arrivo da Londra. Il primo è legato all’arretratezza dell’Italia rispetto agli altri grandi mercati europei. Da noi marzo si è chiuso con le elettriche a un misero 3,7% di quota di mercato, contro il 13,45% della Francia e il 16,1% del Regno Unito. La pilatesca scelta della neutralità tecnologica sposata dal nostro governo ancora una volta cozza con la realtà di quanto sta succedendo nel resto d’Europa. Il secondo dato riguarda invece la competizione all’interno del mercato dell’elettrico. Il 2022 doveva essere l’anno della riscossa delle marche tradizionali, tedesche in testa. E invece Tesla sta scavando un fossato sempre più ampio tra sè e i competitor. Un fossato che in Europa potrebbe allargarsi ora che Elon Musk produce anche in Germania. Con costi più competitivi e la possibilità di giocare su prezzi più abbordabili e tempi di consegna più celeri.

