Tesla Roadster, Hyundai, VW e Aurora: 4 flash

Tesla Roadster, riaperte le prenotazioni. Hyundai pronta al V2X. VW affina i suoi van con guida autonoma. Nuova fabbrica Galp-Nothvolt. Settimana in 4 flash.

Tesla Roadster, €43 mila e prenoti l’auto da 400 km/h

Tesla ha riaperto anche in Italia le prenotazioni per il nuovo Roadster, la super-sportiva in arrivo nel 2023. È necessario un pagamento iniziale di 4.000 euro con carta di credito, a cui deve seguire un pagamento con bonifico bancario di 39.000 euro entro 10 giorni. Tesla definisce il Roadster “come l’auto più veloce al mondo, in grado di garantire performance, autonomia e accelerazione da record“. E in effetti le prestazioni dichiarate per questa 4 posti a trazione integrale non sono da deboli di cuore:

Accelerazione 0-100 km/h in 2,1″. Accelerazione 400 metri in 8,8″ Accelerazione 0-100 km/hAccelerazione 400 metri

Velocità massima oltre 400 km/h

Coppia alla ruota 10.000 Nm

Autonomia 1.000 km

Tesla Roaster e…/ Hyundai pronta al V2X per dare energia dall’auto alla casa

La Hyundai si appresta a rendere disponibili su tutte le sue auto elettriche il sistema V2X, la possibilità che l’auto dia energia energia a tutto quel che la circonda. Come un accumulatore mobile. Con possibilità di stivare nelle batterie anche produzioni da rinnovabili, nelle ore in cui il veicolo sarebbe comunque fermo. Il primo passo è stato il Vehicle-to-Grid (V2G), la cessione dell’energia alla rete elettrica, con possibilità di aiutare a gestire i picchi di consumo nelle ore di punta e nelle emergenze. Ma la casa coreana sta andando oltre, con due progetti pilota V2X in Olanda e Germania, con flotte di IONIQ 5 modificate con hardware e software specifici. Anche il caricatore di bordo cambia: è un bidirezionale, che consente all’energia di fluire da e verso le batterie. In un ecosistema chiuso, separato dalla rete, un’auot può alimentare per esempio una casa. Per ridurre la bolletta, e per contenere la domanda sulla rete (Vehicle-to-Home, V2H).

Pulmini VW a guida autonoma al lavoro dal 2025

Volkswagen conferma che entro il 2025, tramite la sua società Moia, metterà in funzione il primo E-Bullis completamente autonomo ad Amburgo. Non è prevista la vendita a privati, ma solo un utilizzo da parte di operatori professionali. Finora i veicoli hanno circolato solo con i collaudatori per raccogliere dati. Ora si passa alla sperimentazione senza conducente, a Monaco. Questo step è anche un’importante banco di prova per VW nel passaggio da solo produttore di veicoli a società di software. Argo AI, l’azienda che sviluppa il sistema di guida autonoma, è stata acquista due anni con un investimento di 2,6 miliardi di dollari. Il suo sistema di riconoscimento ambientale include 6 sensori lidar, 11 radar e 14 telecamere distribuite in tutto il veicolo. La VW assicura che i sensori sono in grado di “percepire molto più di quanto possa un guidatore“.

Nasce Aurora, idrossido di litio per batterie

Piovono investimenti legati all’auto elettrica nella penisola iberica. Galp e Northvolt creano la joint venture Aurora, per costruire in Portogallo un impianto con capacità di convertire fino a 35.000 tonnellate di idrossido di litio per batterie. Sarà il più grande produttore di questo tipo in Europa. Le operazioni dovrebbero iniziare alla fine del 2025, a seguire le attività commerciali nel 2026. Si parla di un investimento di circa 700 milioni di euro, con la creazione di 1.500 posti di lavoro, tra diretti e indiretti. I partner di Aurora promettono di applicare “i più alti standard” di sostenibilità. In particolare nell’estrazione e concentrazione di spodumene, nella lavorazione dell’idrossido di litio, nonché in tutti i processi correlati”. Sottolineando che la penisola iberica “ha risorse che possono essere estratte con una bassa impronta di emissioni di gas serra”.