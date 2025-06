Tesla riprende la testa in Europa, ma…

Le vendite di auto con la spina continuano a crescere più rapidamente del mercato europeo nel suo complesso. In maggio le elettriche oure sono salite a quota 194.300 ( +28 %), con una quota di mercato salita dal 14 al 17,5% ( in Italia siamo al 5,1%) . E ancora meglio hanno fatto le ibride plug-in , cresciute del 31% a quota 108.878. Dopo alcuni mesi difficili, Tesla si è ripresa il primo posto, con le 10.357 immatricolazioni della Model Y, che però perde il 7% sul maggio 2024. E il gruppo VW incalza, piazzando 5 modelli tra i primi 10 , con numeri di grande rilievo per la sorprendente Skoda Elroq (seconda a quota 9.222 ) e la VW ID.7 ( 6.732, + 373% ). Decisamente deludente il risultato dell’altra Tesla, la Model 3, scivolata al 17% posto con 3.190 immatricolazioni ( -59% ). Così come sono sotto le aspettative i risultati delle due citycar francesi lanciate nel 2024: la Renault 5 scivola in 10° posizione a quota 4.563 , la Citroen e-C3 in 12° con 3.753 . Notte fonda per i marchi italiani: non c’è un’elettrica del gruppo Stellantis nella top 25, uno dei tanti temi di cui si dovrà occupare il nuovo numero uno Antonio Filosa.

Boom dei brand cinesi, ma non nell’elettrico. Crollo dei marchi italiani

Vanno a gonfie vele, invece, le vendite dei marchi cinesi. La UE pensava di fermare l’invasione con pesanti dazi sulle elettriche made in Cina, ma i brand di Pechino si sono subito adattati puntando sulle altre motorizzazioni, ibride anche plug-in. Risultato 65.808 auto vendute in maggio e quota di mercato più che raddoppiata, dal 2,9 al 5,9%. Con alcuni exploit clamorosi: MG, con 29.400 auto vendute (+ 30%) ha superato Fiat nella immatricolazioni 2025: 133.400 unità contro 125.300. BYD ha fatto +397%, Jaecoo ha superato Honda, mentre Omoda ha superato Mitsubishi. E un’altra marca fino a pochi mesi fa completamente sconosciuta come Leapmotor con 1.723 unità fa meglio di Lancia, in calo dell‘80%. Pesante crollo anche per Maserati (-40%), e Abarth (-78%), in un altro mese disastroso per il made in Italy. Non si ferma, invece, l’avanzata dei Suv, che valgono il 56% del mercato.