Tesla rinnova Model S e Model X. E arriva la versione “bomba” Plaid

Durante la presentazione dei dati di bilancio, Tesla ha svelato nella notte le nuove versioni Model S (qui il dettaglio) e Model X (qui). Negli interni completamnte ridisegnati spicca un nuovo volante a farfalla che evoca le corse. E una revisione dei motori assicura prestazioni migliorate. Arriva anche l’attesissima Tesla Plaid con prestazioni da brividi grazie alla tripla motorizzazione per un totale di 1020 cv. Solo per la Model S c’è anche Plaid +; una “bomba” da 1100 cv che dovrebbe accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. E con un’autonomia monster di 840 km. Presumibilmente grazie alle nuove batterie con celle 4680.

Sono stati completamente ridisegnati gli interni di entrambi i modelli. Nel cruscotto, il touchscreen centrale è ora orizzontale, come nelle Tesla Model 3 e Y. Ha una risoluzione di 2200×1300 e la possibilità di inclinarsi a destra e a sinistra. E compare uno schermo anche per i passeggri del sedile posteriore. Tutti i principali controlli sono concentrati sul volante, tanto che Tesla descrive il nuovo layout come “il massimo focus sulla guida: niente steli, niente spostamenti“.

Scompaiono infatti gli steli che Tesla utilizzava per indicatori di direzione, fari e comandi del tergicristallo e per altri controlli come il pilota automatico e le modalità di guida (PRND).

Il nuovo volante di Tesla non ha nulla di tutto ciò. Per sostituire gli steli, Tesla sta scommettendo su un mix di intelligenza artificiale e pulsanti a sfioramento forzato per gli indicatori di direzione, gli abbaglianti, il clacson, il pilota automatico, il controllo del parabrezza e i comandi vocali.

L’idea di base è che il pilota smetterà pian piano di usarli, lasciando all’Autopilot il compito di selezionare in automatico le modalità di guida più efficienti. E perfino funzioni come la retromarcia, quando la visione intelligente lo renderà necessario. Insieme alle informazioni dei sensori, l’intelligenza artificiale dovrebbe infatti decidere se è più probabile che il guidatore guidi in avanti o all’indietro. Tesla fa un esempio: se il veicolo rileva la porta del garage direttamente davanti, inserirà automaticamente la retromarcia quando il guidatore preme il freno.

Tesla ha anche aggiornato la Model S e la Model X sotto il cofano e ne ha modificato le configurazioni. Elon Musk ha detto che Model S e Model X rimarranno con il vecchio formato delle celle 18650 ma migliorato. Entrambi i modelli ora hanno anche la pompa di calore.

Quanto ai prezzi di listino la Model S ora parte da 80.000 dollari (esclusi degli incentivi) negli Stati Uniti o da 86.990 euro in Europa. Il Model X costa 95.990 euro.

L’allestimento della Tesla Model S premium Plaid + offre un’autonomia di 837 chilometri. La velocità massima sarebbe di 322 km/h, e dovrebbe passare da 0 a 100 kmh in meno di 2 secondi. Viste le prestazioni promesse, sarà probabilmente la prima Tesla ad utilizzare le nuove celle 4680. E’ ancora disponibile la Model S Long Range con autonomia di 663 km, che scendono a 627 nella versione ‘Plaid’ ad alte prestazioni. Queste versioni hanno tre motori elettrici invece di due, con una potenza di picco totale di 761 kW.

Non esiste invece una versione Plaid+ per la Model X. La nuova Model S inizierà a essere prodotta “nel primo trimestre”. Non c’è la data per le consegne ma si pensa possano iniziare nella seconda metà dell’anno.

