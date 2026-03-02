Tesla rinasce in Francia: Model Y la più venduta







Tesla rinasce in Francia: la Model Y è stata l’elettrica la più venduta in febbraio, con oltre 3 mila immatricolazioni, davanti a due Renault.

Tesla rinasce in Francia e torna a battere la Renault 5

L’elettrico continua a vendere alla grande in Francia. In febbraio sono state vendute 32.370 auto a batterie (+28% sullo stesso mese 2025), in un mercato generale ancora in calo. La quota di mercato è salita così al 27%. Il dato più eclatante è il risveglio di Tesla, legato anche ad offerte molto competitive sul fronte dei prezzi. Con la Model Y a riconquistare la testa della classifica, che sembrava ormai appannaggio dei tanti concorrenti francesi. La Renault 5 scivola in 2° posizione, con 2.639 immatricolazioni, davanti alla Scenic con 2.127. Seguono, distanziati, due modelli della scuderia Stellantis: la Citroen e-C3 a 1.337 e la Peugoet e-208 con 1.150. Ancora deludenti i risultati dei modelli italiani: al 35° posto c’è la Fiat 500e (241), seguita da Grande Panda (224). e Alfa Romeo Junior (43° posto con 178).

Solo tra i marchi resiste il dominio dei brand di casa

La supremazia francese resiste se, invece dei singoli modelli, si esaminano le vendite dei marchi. Qui Renault mantiene la leadership con 6.492 auto vendute e il 20% di quota di mercato. Anche Peugeot resiste davanti a Tesla, con 3.896 immatricolazioni e un aumento del 36% rispetto a febbraio 2025. La marca di Elon Musk si piazza così solo al terzo posto, nonostante una crescita del 55% rispetto al 2025, con 3.715 auto vendute. Pesa il mese-flop della Model 3, che non è andata oltre quota 664. Si tratta di vedere ora che cosa succederà sul mercato transalpino, visto che stanno per esaurirsi gli incentivi legati al bonus sociale. Ma gli esperti di mercato sono ottimisti, grazie anche all’arrivo di nuovi modelli dal prezzo più abbordabile. Come la Renault Twingo da 19.500, già ordinabile anche in Italia.