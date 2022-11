Tesla ribassa i prezzi dei Supercharger in tutta Europa: si parla in media di un ribasso di 15 centesimi/kWh, anche se i prezzi variano da stazione a stazione.

Tesla ribassa i prezzi in tutta Europa: -25% in media

Pochi giorni fa, in seguito alla recente diminuzione dei costi dell’energia, Tesla aveva comunicato i nuovi prezzi per l’Italia, legati a nuove fasce orarie. Il periodo off-peak, fuori dagli orari di punta, è ora espanso a 20 ore al giorno, con un prezzo medio di 0,60/kWh. Per la sola fascia compresa tra le 16 e le 20 il prezzo medio è invece di 0,67. Ora dalla Germania arrivano notizie di altri tagli: il sito Teslamag parla di un taglio del 25%, che ha portato la media a 0,55 nelle ore di punta e a 0,50 nel resto della giornata. Ma con differenze notevoli tra Supercharger e Supercharger: a Böblingen, nel Baden-Württemberg, i prezzi sono di 0,55 e 0,61 cent nelle due fasce orarie, mentre Soltau la tariffa è di 0,52 e 0,47 cent. Anche i prezzi per chi ricarica con auto non-Tesla sono state diminuite, anche se restano più alte di almeno una decina di cent rispetto a chi ha auto della marca di Elon Musk.

In Germania pesa la pressione sui prezzi di EnBW

È confortante che Tesla abbia iniziato una retromarcia rispetto alla spirale di rialzi iniziata nell seconda metà del 2021. Quando ancora si partiva da un prezzo di 0,37/kWh. Un segnale confortante, anche perché di solito il costruttore americano è il più rapido nell’adattare i listini ai movimenti nel prezzo dell’energia. Altri operatori lo stanno seguendo, come per esempio Fastned, che resta comunque a 0,74 centesimi/kWh nei suoi caricatori ad alta potenza. Secondo i media tedeschi, il taglio dei prezzi nei Supercharger è legato anche alla necessità di rimanere concorrenziali con le catene di casa, sempre più aggressive sui listini. In particolare EnBW offre nelle sue stazioni super-fast una card di ricarica, la “mobility+“, che ha indotto molti conducenti Tesla ad abbandonare i Supercharger per rifornirsi lì. Tariffe molto competitive sono offerte da EnBW anche grazie a collaborazioni con il potente Automobil Club tedesco, l‘ADAC, e con eCharge.