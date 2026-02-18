Tesla punta sulla AI, Stellantis sul diesel: chi vincerà…?







Tesla punta sulla AI, l’intelligenza artificiale, Stellantis scommette di nuovo sul diesel: chi vincerà…? È la (retorica) domanda di Daniele, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Tesla punta sulla AI e in Borsa vale un’enormità, Stellantis cala

“Vi pongo una domanda che vuole essere provocatoria, ma fino a un certo punto. Ovvero: Tesla punta sulla AI e tutte le sue applicazioni, in auto e fuori. Mentre Stellantis riscopre il diesel, come ho letto sul vostro sito e su altre testate. Chi vincerà, dunque? In attesa di chi vorrà rispondere, qualcuno l’ha già fatto, ovvero la Borsa dei titoli azionari. Stellantis in questo 2026 è crollata da 10 a 6 euro, Tesla resta su livelli galattici… Per non parlare dei cali di Stellantis degli anni scorsi e della continua ascesa di Tesla. Il mio vecchio capo americano ci diceva sempre che chi scommette contro il futuro ha sempre perso. Elon Musk sarà un personaggio stravagante, a volte insopportabile. Ma temo proprio che anche questa volta stravinca. Quanto a Stellantis (e gli altri produttori europei) speriamo che Dio ce la mandi buona“. Daniele Santoro

Viviamo in tempi di Cybercab, l’ultima suggestione di Elon Musk

Risponde Mauro Tedeschini. Sarebbe ingeneroso etichettare Stellantis come simbolo del passato. La mossa di rispolverare le versioni a gasolio di alcuni modelli è motivata dalla volontà di ricostruire un uyon rapporto con reti di concessionari che ancora considerano il diesel fondamentale. Non c’è dubbio, però, che Tesla continui a impersonare il nuovo che avanza e ad essere super-premiata per questo dai mercati finanziari. Anche quando mette in campo novità che assomigliano più a una suggestiva promessa che un maturo prodotto vero e proprio. È il caso del Cybercab, il veicolo due posti a guida solo-autonoma (senza volante) di cui lo stesso Musk ha annunciato l’inizio produzione su X. I media americani lo giudicano un prodotto ancora molto immaturo, con la necessità di un lungo sviluppo davanti a sé. Ma alle Borse questo non interessa: premiano la prospettiva, il fatto di far parte del mondo dell’AI. E considerano ormai Tesla non più una Casa auto, ma uno dei protagonista della nuova era.