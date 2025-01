Tesla prima anche in Francia, ma in calo

Tesla prima anche in Francia: con la Model Y il brand di Elon Musk primeggia nelle vendite di auto elettriche nel 2024. Ma le vendite sono in calo.

Tesla prima anche in Francia, ma Model Y fa -23% e Model 3 fa – 52%

Diciamo subito che anche in Francia l’anno che ci lasciamo alle spalle non è stato entusiasmante per l’auto elettrica. Dopo anni di crescita, le vendite sono calate del 2,6% a 290.611 immatricolazioni. Ma stiamo parlando comunque di un altro pianeta rispetto all’Italia, dato che da noi ci si è fermati a quota 65.989, molto meno di un quarto. Anche sul mercato transalpino ha pesato il ridimensionamento degli incentivi progressivamente messo in atto dal governo di Parigi. Tesla mantiene la testa della classifica, ma incassa pesanti arretramenti. La Model Y ha conservto la prima posizione, ma con 28.576 immatricolazioni ha incassato un -23%, mentre la Model 3 è scesa al 5° posto con 11.613 (-52%). È stato l’anno della riscossa delle francesi, premiate dal meccanismo degli incentivi, con Renault e Peugeot a piazzare complessivamente sei modelli nelle prime dieci posizioni. A partire dalla e-208, ancora in crescita (+4%) a quota 23.602.

Il 2025 anno della verità per Renault 5 e Citroen e-C3: per ora meglio la prima…

Altro dato che balza all’occhio: la fredda accoglienza riservata dai francesi a quella che può essere definita la novità elettrica dell’anno, la Volvo EX30. Qui si è piazzata solo al 18° posto con poco più di 5 mila immatricolazioni. Maluccio anche la 500e, che in Francia ha comandato a lungo nella classifica delle elettriche. La piccola Fiat ha perso il 33% delle vendite, a quota 16.153, ma se l’è cavata molto meglio che in patria, dove è precipitata al 7° posto a quota 2.345. Ora per il 2025 tutti gli occhi sono puntati sulle nuove citycar elettriche francesi, che già hanno fatto capolino nell’ultima parte dell’anno. La Renault 5 è addirittura già nella top ten del 2024, nonostante di fatto sia in consegna da novembre, con 9.973 consegne. Mentre la Citroen e-C3 si è piazzata 11° a quota 8.252. Ora rien ne va plus: il 2025 sarà il loro anno della verità.

