Tesla prepara il sorpasso sull’Audi. Poi Mercedes e…

Tesla prepara il sorpasso e punta a crescere almeno del 50% all’anno

Non è né l’auspicio né il sogno di uno dei tanti Tesla Club, ma la previsione del più seguito sito web tedesco in materia di mobilità elettrica, Electrive. La stima si basa su un calcolo molto semplice: anche nel 2021 le consegne di Tesla sono cresciute a un ritmo impressionante, arrivando a quota 936 mila. Nonostante i problemi nelle forniture du microchip, l’aumento rispetto all’anno precedente è stato dell’87%. Tutto fa pensare che il trend continui, grazie anche all’entrata in funzione di due fabbriche, in Texas e Germania, in grado di produrre a costi ancor più competitivi. Tesla prevede ora una crescita del 50% all’anno, stima che viene considerata persino prudenziale dagli analisti. Dovrebbe salire oltre quota 1,4 milioni già nel 2022, per poi puntare ai 2 milioni di consegne nel 2023. Nel mirino tra i grandi marchi premium c’è l’Audi, considerando che la Casa degli anelli nel 2021 ha consegnato 1,680 milioni. Ma con una gamma che spazia dalle auto a benzina ai diesel, dai modelli a gas alle ibride, dalle plug-in alle elettriche. Tesla vende solo EV.

Tesla prepara il sorpassa con bilanci più ricchi

Più lontane sono Mercedes (2.050.000 immatricolazioni nel 2021) e BMW (2.213.795), ma anche a queste due marche storiche del made in Germany la caccia è iniziata. Il fatto è che la Casa di Elon Musk comincia ad acquisire anche una solidità finanziaria fino a pochi anni fa impensabile. Tesla nel 2021 ha generato un profitto record di 5,5 miliardi di dollari, su ben 53,8 miliardi di ricavi. E la cosa buffa è che negli anni scorso, i più difficili, ha fruito di cospicui aiuti finanziari dai competitor del mondo automotive, come l’ex FCA e Honda. Come? Vendendo i famosi Certificati Green. Ovvero la possibilità di compensare il superamento nei limiti delle emissioni acquistando “crediti” da chi, producendo auto a emissioni zero, era ben al di sotto di queste soglie. Nel 2021 questa voce ha fruttato 1,46 miliardi di dollari (-7% sul 2020), ma sommando gli ultimi tre anni siamo oltre i 5 miliardi.

“Auto elettriche più redditizie dei modelli tradizionali”

Ma gran parte dei profitti ormai derivano dalla gestione industriale, senza più “aiutini”. Il che permette a Tesla di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. “La fattibilità e la redditività dei veicoli elettrici non dovrebbero più essere in dubbio“, si legge nel consuntivo 2021. “Con un aumento dell’87% delle nostre consegne nel 2021, abbiamo ottenuto il margine operativo trimestrale più alto tra tutti i costruttori di volume… Dimostrando che i veicoli elettrici possono essere più redditizi dei veicoli con motore a combustione interna“. Il margine operativo è stato del 14,7% nel 4° trimestre e del 12,1% per l’intero anno. Percentuali impressionanti, considerando che Tesla continua a investire in tutto il mondo nella sua rete di ricarica ad alta potenza. A fine 2021 è arrivata a 3.476 stazioni Supercharger, (+36%), con 31.498 punti di ricarica (+35%). E ogni Supercharger ha in media 9 colonnine HPC.