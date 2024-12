Tesla Powerwall 3: nuova “batteria” da muro garantita contro pioggia e polvere

Una “batteria da accumulo” più potente, con un inverter solare che non era presente nelle precedenti versioni. Tesla ha presentato la nuova versione della sua batteria domestica, ora disponibile anche sul mercato italiano.

Non solo auto elettriche. Tesla, nel suo “catalogo”, mette a disposizione anche batterie che accumulano l’energia elettrica da poter utilizzare all’occorrenza. Si tratta di Tesla Powerwall 3, batteria di ultima generazione. E come funziona? Si tratta di una “batteria domestica” con inverter che consente di accumulare energia e di renderla disponibile quando serve, un sistema completo, pronto all’uso e integrabile anche negli impianti fotovoltaici già funzionanti.

Le caratteristiche tecniche di Tesla Powerwall 3

Annunciata a settembre 2023, Tesla Powerwall 3 è una batteria di accumulo con inverter solare. Un sistema completo che permette di accumulare l’energia extra proveniente dall’impianto fotovoltaico o dalla rete e di utilizzarla quando necessario. Di notte, ma anche in caso di blackout o nei momenti di maggior consumo. Per esempio di sera mentre oltre ad alimentare l’intera abitazione occorre avere una disponibilità di energia per ricaricare l’auto elettrica.

Rispetto alla generazione precedente, Tesla Powerwall 3 è molto più potente, fino a 11,04 kW di erogazione continua contro i 5 kW di Powerwall 2. Mentre non cambia – fra i due modelli – la capacità, pari a 13,5 kWh. L’inverter solare integrato, assente nell’antecedente versione, ha una efficienza di conversione del 97,5%, tra i valori più alti del settore.

Tesla garantisce la Powerwall 3 contro la polvere e la pioggia. E anche contro le alluvioni

Ma di quali dimensioni stiamo parlando? L’altezza è 110,5 centimetri, è larga 60,9 cm e profonda 19,3 cm. Il peso pari a 130 kg. L’intervallo di temperatura dichiarato da Tesla va da -20° C a +50° C: è quindi possibile installarla senza problemi sia in ambienti chiusi che all’esterno delle abitazioni. Da segnalare anche la garanzia del produttore di resistenza alla polvere e alla pioggia, anche in caso di alluvioni con acqua alta fino a 60 centimetri.

Come gli altri modelli, Tesla Powerwall 3 si gestisce tramite l’app dedicata che permette di regolare varie impostazioni. Per esempio, si può tranquillamente scegliere la funzione “ricarica con fotovoltaico“. In pratica, si utilizza solo l’energia prodotta in eccesso dal proprio impianto fotovoltaico.

La funzione “Scudo Tempesta” contro i black out

Oppure, la funzione Scudo Tempesta. Il programma che la controlla si connette direttamente ai servizi meteorologici: quando sono previsti di temporali carica automaticamente la batteria al 100% da qualsiasi fonte disponibile. Per poter fornire sufficiente energia utile in caso di blackout.

Tesla Powerwall 3 costa 6.900 euro più IVA, a cui vanno aggiunti anche i costi del gateway (l’EPS, un dispositivo che si attiva in caso di mancanza di energia elettrica (820 euro più IVA). A parte anche l’intervento di installazione (da parte di un tecnico certificato Tesla). È possibile ordinarne fino a 3 insieme. Ovviamente dal sito web di Tesla.

