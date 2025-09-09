Tesla oltre le auto, “l’AI per migliorare la vita di tutti”

Tesla oltre le auto. Sono in tanti ad interrogarsi sul futuro dell’azienda di Elon Musk, in declino nella vendite, ma sempre dotata di un valore di Borsa incredibile. Su che cosa si punta ora? Il nuovo piano strategico messo on-line a inizio settembre,Master Plan Part IV, dà l’idea di un’azienda che ha altre priorità. Ponendo l’Intelligenza Artificiale al centro di una rivoluzione che dia prosperità al mondo intero. Lo riproduciamo integralmente, in modo che ognuno se ne faccia un’idea.

Tesla oltre le auto, per “portare l’intelligenza artificiale nel mondo fisico”

“S in dalla fondazione di Tesla, ogni iterazione del nostro piano generale si è concentrata sulla nostra stella polare: offrire una sostenibilità senza vincoli e senza compromessi. Gli esseri umani sono costruttori di utensili. In Tesla, realizziamo prodotti fisici su larga scala e a basso costo con l’obiettivo di migliorare la vita di tutti. Con l’aumento dell’influenza e dell’impatto della tecnologia dell’intelligenza artificiale (AI), la missione delineata nel Master Plan Part IV non dovrebbe sorprendere. Questo prossimo capitolo della storia di Tesla contribuirà a creare un mondo che abbiamo appena iniziato a immaginare e lo farà su una scala che dobbiamo ancora vedere. Stiamo costruendo i prodotti e i servizi che portano l’intelligenza artificiale nel mondo fisico. Abbiamo lavorato instancabilmente per quasi due decenni per creare le basi di questo rinascimento tecnologico attraverso lo sviluppo di veicoli elettrici, prodotti energetici e robot umanoidi.

Obbiettivo: “Un mondo più sicuro, più pulito e piacevole”

Ora stiamo combinando le nostre capacità produttive con la nostra abilità autonoma nel fornire nuovi prodotti e servizi che accelereranno la prosperità globale e la prosperità umana guidata da una crescita economica condivisa da tutti. Stiamo unificando il nostro hardware e software su larga scala e, così facendo, stiamo creando un mondo più sicuro, più pulito e più piacevole. Questa è abbondanza sostenibile. Principi La crescita è infinita. La crescita in un’area non richiede il declino in un’altra. La carenza di risorse può essere colmata con una migliore tecnologia, una maggiore innovazione e nuove idee. Le tecnologie che ci hanno dato la capacità di alimentare le macchine hanno portato a rivoluzioni industriali che hanno ampliato il nostro panorama economico, creando maggiori opportunità per tutti. Invenzioni rivoluzionarie come i semiconduttori e Internet hanno ampliato, non diminuito, le opportunità sociali ed economiche in tutti gli aspetti dell’esperienza umana, dalla creazione di più posti di lavoro al fornire un maggiore accesso alle informazioni fino all’abilitazione di connessioni interpersonali più profonde.

“L’innovazione elimina i vincoli, noi l’abbiamo fatto con le auto”

Il nostro desiderio di spingerci oltre ciò che è considerato realizzabile favorirà la crescita necessaria per un’abbondanza veramente sostenibile. L’innovazione elimina i vincoli. Per secoli, il principale mezzo di trasporto dell’umanità è stato il cavallo. Poi, negli ultimi cinquant’anni, le auto con motori a combustione interna alimentate da combustibili fossili sono diventate il metodo di trasporto standard e atteso. L’idea che le batterie potessero essere prodotte in modo economico e su una scala abbastanza grande da allontanare l’industria dei trasporti dai combustibili fossili sembrava una missione folle. Fino a quando Tesla non ha aperto la strada al futuro. Grazie alla continua innovazione, abbiamo superato i vincoli tecnologici legati allo sviluppo delle batterie e ha costruito un’industria alimentata da risorse rinnovabili. La tecnologia risolve problemi tangibili. I prodotti e i servizi nati dall’accelerazione verso un’abbondanza sostenibile faranno progredire l’umanità risolvendo i problemi del mondo reale. Per accelerare ulteriormente la nostra innovazione, costruiamo ogni prodotto in modo più efficiente e sostenibile rispetto al precedente.

“Il nostro robot Optimus dimostra che puoi sgravare l’uomo da lavori monotoni o pericolosi”

La generazione di energia solare e lo stoccaggio di batterie su larga scala stanno aumentando la disponibilità e l’affidabilità dell’elettricità pulita nelle nostre comunità, e lo stanno facendo in modo più conveniente e sostenibile. I veicoli autonomi hanno la capacità di migliorare notevolmente l’accessibilità, la disponibilità e la sicurezza dei trasporti, riducendo al contempo l’inquinamento, in particolare nelle nostre città globali sempre più dense. Optimus, il nostro robot umanoide autonomo, sta cambiando non solo la percezione del lavoro stesso, ma anche la sua disponibilità e capacità. Lavori e compiti particolarmente monotoni o pericolosi possono ora essere svolti con altri mezzi. In questo modo, la missione di Optimus è quella di restituire alle persone più tempo per fare ciò che amano. L’autonomia deve giovare a tutta l’umanità. Gli strumenti che realizziamo in Tesla ci aiutano a costruire i prodotti che promuovono la prosperità umana. Il modo in cui sviluppiamo e usiamo l’autonomia – e le nuove capacità che ci mette a disposizione – dovrebbe essere informato dalla sua capacità di migliorare la condizione umana. Rendere la vita quotidiana migliore e più sicura per tutte le persone attraverso la nostra tecnologia autonoma è sempre stato e continua ad essere il nostro obiettivo. Un maggiore accesso favorisce una maggiore crescita “ .

“Acceleriamo la transizione del mondo verso un’abbondanza sostenibile”

Realizzare prodotti tecnologicamente avanzati che siano convenienti e disponibili su larga scala è necessario per costruire una società fiorente e senza vincoli. Serve a democratizzare ulteriormente la società, migliorando al contempo la qualità della vita di tutti. Il segno distintivo della meritocrazia è la creazione di opportunità che consentano a ogni persona di utilizzare le proprie capacità per realizzare qualsiasi cosa immagini. Tutti meritano l’accesso a queste opportunità e la crescita tecnologica può aiutare a garantire che ognuno di noi sia in grado di massimizzare la nostra risorsa più limitata: il tempo. Stiamo accelerando la transizione del mondo verso un’abbondanza sostenibile. Dobbiamo chiarire una cosa: questa sfida sarà estremamente difficile da superare. L’eliminazione della scarsità richiederà un’esecuzione instancabile e squisita. Alcuni lo percepiranno come impossibile. E molti altri loderanno ogni ostacolo e battuta d’arresto che inevitabilmente incontreremo lungo il cammino. Ma una volta superata questa sfida, i nostri critici arriveranno a vedere che ciò che una volta pensavano fosse impossibile è effettivamente possibile. E per noi ci andrà bene, perché ciò che conta di più è che, insieme, creiamo un futuro sostenibile e davvero abbondante per le generazioni che verranno.

Tesla oltre le auto: “Un balzo in avanti per l’intera umanità”

Tutti i viaggi che valgono la pena sono lunghi. E tutti iniziano con un primo passo. Il nostro primo passo è stato quello di realizzare un’auto sportiva emozionante: la Roadster. Poi abbiamo sfruttato quei profitti per finanziare lo sviluppo e la produzione di prodotti più convenienti, ma comunque entusiasmanti: Model S e Model X. Quindi abbiamo ripetuto il processo, portandoci alla Model 3 e alla Model Y e oltre. Il suo processo ci ha richiesto di fare molti passi, alcuni piccoli e altri grandi. Ma alla fine ogni vittoria ha portato a un’altra vittoria e, anche con i nostri fallimenti, siamo stati in grado di continuare a costruire lo slancio. Il nostro slancio ci ha permesso di costruire un ecosistema completamente integrato di prodotti sostenibili, dai trasporti alla generazione di energia, allo stoccaggio delle batterie e alla robotica. Oggi siamo all’apice di un periodo rivoluzionario pronto per una crescita senza precedenti. E questa volta non si tratterà di un singolo passo ma di un balzo in avanti per Tesla e per l’umanità intera. Gli strumenti che svilupperemo ci aiuteranno a costruire il tipo di mondo che abbiamo sempre sognato, un mondo di abbondanza sostenibile, ridefinendo gli elementi fondamentali del lavoro, della mobilità e dell’energia su larga scala e per tutti.