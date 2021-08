Tesla o Toyota? O BMW? Quanto costa mantenerle

Tesla o Toyota? Quanto costa mantenerle? Un interessante confronto (anche con la BMW Serie 3) è contenuto nel Report di Sostenibilità della Casa di Elon Musk.

Tesla o Toyota? Un confronto tra Model 3 e Camry

Il confronto è stato fatto sulla realtà americana, ma è comunque interessante. Prende in considerazione tutte le voci dei cosiddetti ownership costs, i costi di possesso, su un periodo di cinque anni. E con una percorrenza di 60 mila miglia, circa 96.500 km. Viene considerato tutto, dalla spesa per elettricità o benzina all’assicurazione, dal cambio gomme al deprezzamento del valore dell’auto nell’usato. La Toyota Camry è stata scelta come riferimento perché è l’auto più venduta negli Stati Uniti. Ma nel confronto è stata inserita anche la BMW Serie 3, della stessa categoria premium della Tesla e con un prezzo d’acquisto allineato al Model 3. La Tesla fa presente che i dati indicati per la sua auto non derivano da stime, ma dal database continuamente aggiornato sui veicoli in circolazione in tutto il mondo. Il risultato finale è riassunto nel grafico sopra: la Camry ha i costi di possesso più bassi e batte di poco la Tesla (55 cents di dollaro/miglio, in media). Molto più costoso, invece, mantenere una BMW Serie 3.

Quanto si degrada la batterie Tesla? In 320 mila km…

Il Report contiene molte altre notizie interessanti. Si stima per esempio dopo quanti km una Tesla diventa più sostenibile nel ciclo di vita rispetto a un corrispondente modello a benzina. Siamo a 5.340 miglia, pari a circa 8.600 km, prendendo a riferimento il mix mondiale di produzione dell’energia, tra rinnovabili e non. Per migliorare ancora, i tecnici della Casa di Fremont fanno appello ai governanti di tutti i continenti, Europa in primis, affinché questo mix migliori in maniera significativa. Ampliando ancora il gap con i veicoli tradizionali. Altro dato molto importante è la durata nel tempo delle batterie utilizzate da Tesla, dopo percorrenze molto significative. Un grafico (sopra) illustra la curva di degrado in 200 mila miglia di utilizzo, oltre 320 mila km. Non si scende mai sotto al 90%, conservando quindi una buona autonomia rispetto al dato di partenza. Anche questo, insiste Tesla, è un dato reale, non una stima. Ed è alla base dell’ottima tenuta dei veicoli di Elon Musk nel mercato dell’usato.

