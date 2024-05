Tesla o i contestatori (non quelli violenti): con chi state?

Tesla o i contestatori (non quelli violenti): voi con chi state? Nuovi scontri davanti alla fabbrica tedesca. Oggetto del contendere: i piani di espansione dell’impianto di Grunehide, che attualmente produce le Model Y per l’Europa.

Tesla o i contestatori: ecco che cosa è successo in Germania

Sale di tono la protesta contro i piani per espandere la grande fabbrica che Tesla ha costruito vicino a Berlino, nella regione del Brandeburgo. A marzo ci fu un incendio doloso a fermare la produzione. Questa volta i manifestanti, circa 800, si sono scontrati con la Polizia quando alcuni di loro hanno tentato di prendere d’assalto l’impianto. La protesta era organizzata dal gruppo di attivisti Disrupt Tesla, secondo il quale un’espansione della fabbrica creerebbe seri danni all’ambiente. Un video messo in rete della Reuters mostra dozzine di persone con berretti blu e maschere che, da una vicina area boschiva, tentano di prendere d’assalto la fabbrica. Con la Polizia a impedirglielo, anche con la forza: almeno un manifestante è stato arrestato secondo la Reuters. Duro il commento su Twitter di Elon Musk: “Why do the police let the left-wing protestors off so easily?“, ovvero: “Perché la polizia lascia andare i manifestanti di sinistra così facilmente?“.

La violenza va condannata sempre, servono processi autorizzativi rigorosi

È chiaro che qualsiasi forma di violenza va condannata. E quindi l’assalto alla fabbrica, con la Polizia costretta a rispondere, pone i manifestanti dalla parte sbagliata. Sui social c’è chi fa notare che non si ricordano manifestazioni così violente nei confronti dei marchi tedeschi dell’automotive, che pure hanno ingrandito più volte i loro impianti a piacimento. Resta il fatto, però, che sconcerta vedere scontri del genere davanti a una fabbrica nata per costruire auto elettriche. Con un processo che dev’essere virtuoso dalla produzione fino allo smaltimento finale. Si tratta di contemperare le esigenze dell’ambiente, sacrosante, con quelle della produzione. E questo si può fare solo con procedimenti autorizzativi rigorosi, seri. Voi che cosa ne pensate?