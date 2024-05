Tesla o Audi ? Model Y o Q4? I dubbi di Simone

Tesla o Audi? Model Y o Q4? Simone deve scegliere la nuova auto aziendale e sta scartando l’ipotesi di una plug-in a favore di un’elettrica. Ma quale? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Tesla o Audi? Model Y o Q4?Faccio 30 mila km all’anno, un’ibrida plug-in è da scartare?

“Ci siamo, dopo 4-5 anni di contratto e 145.000km percorsi, devo scegliere la mia prossima auto aziendale. Fra le varie scelte possibili ci sono modelli mild hybrid, hybrid plugin e full electric. Per il mio utilizzo, circa 30.000km anno dei quali oltre l’80% in autostrada, credo non abbia senso una hybrid plug-in. Ho la sensazione che possa addirittura consumare di più della mia attuale diesel 2000cc. Sono invece molto tentato a scegliere una full electric e nel mio caso posso scegliere fra Tesla Model Y base con batteria da 50KWh e l’Audi Q4 etron. Propenderei più per la seconda, che mi dà maggiore senso di comfort, oltre al fatto che ha una batteria con carica utile da 77kWh. Nel terzo trimestre di quest’anno mi trasferirò in una casa dove avrò un box già dotato di wallbox (effetto del bonus 110%) ed impianto fotovoltaico con accumulo. A vostro parere, hanno senso la considerazioni che ho fatto in merito alla motorizzazione hybrid plug-in ed alla scelta del full electric? Grazie per la gentile risposta“. Simone Bonfanti

Gli elementi su cui ragionare per scegliere

Risposta. Scartare le ibride plug-in ci sembra una scelta corretta: che senso ha portare a spasso il peso di due motori quando la percorrenza solita è soprattutto in autostrada? Quanto alla scelta tra Tesla e Audi, il confronto andrebbe fatto con la versione di Model Y AWD con 75 kWh di batterie, non con la 50 RWD. Ma ci sembra di capire che la Car Policy dell’azienda di Simone non preveda questa soluzione. Stando così le cose, è ovvio che per chi fa molta autostrada i km in più garantiti dalla Q4 fanno comodo. Con la batteria da 77 kWh netti si va da 521 a 545 km, a seconda delle versioni, contro i 455 della Model Y 50 kWh. Quanto alla velocità di ricarica, quest’ultima arriva a 250 kW, contro i 175 della Q4, che è comunque una buona potenza. La Tesla ha dalla sua la possibilità di servirsi a prezzi scontati dei Supercharger, che però ora sono in gran parte aperti anche a terzi. L’Audi ha condizioni di favore nelle reti Ewiva e Ionity. Quanto ai consumi, Model Y è a 15,7 kWh/100 km, la Q4 va da 16,2 a a 16,7 a seconda delle versioni.