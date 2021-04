Tesla o 500 a noleggio a prezzi bassi (ma in Germania)

Tesla o 500 a noleggio, a prezzi molto competitivi. Ma per ora solo in Germania, dove Tchibo fa queste offerte senza acconto e per un massimo di due anni.

Tesla o 500, da 289 euro al mese

Tchibo è un marchio molto noto in Germania. Ha iniziato con una catena di caffetterie, a cui ha aggiunto la vendita on-line di ogni genere di caffè. Poi si è allargata nell’e-commerce proponendo di tutto. E ora affitta automobili elettriche, con target il pubblico che vuole cambiare spesso e non ha voglia di impegnarsi con le cifre necessarie per l’acquisto. Mobility as a service. E può essere gratificante per Fiat il fatto che le prime due vetture tra cui scegliere sono la Tesla Model 3 e la 500 elettrica nella versione Icon, quest’ultima a 289 euro/mese. Quando fu presentato, il Cinquino a batterie venne definito dal capo della marca torinese, Olivier Francois, “la Tesla delle citycar“. Eccolo servito. Per accedere al noleggio di Tchibo (che opera in partnership con un noleggiatore di Colonia, like2drive) occorre avere più di 21 anni. La Tesla Model 3, versione Standard Range Plus, costa 777 euro/mese. Pagando 199 euro di extra, puoi chiedere la consegna a casa.

Si fa tutto on-line in pochi attimi, ma la busta-paga…

Il noleggio della Tesla è disponibile per 12 o 24 mesi e include 10.000 km gratuiti all’anno. Per la 500 la durata è di 13 mesi, con un totale di 13.000 km senza alcun sovrapprezzo. L’iniziativa di Tchibo, un marchio molto trendy, è interessante perché dà un’idea di quanto si può disintermediare il processo di vendita rispetto alle reti tradizionali. La scelta dell’auto si fa on-line in pochi clic. Si accede al carrello della spesa e si clicca sul pulsante dell’ordine. Al cliente si chiede solo di caricare una copia della patente di guida e della carta d’identità, nonché le ultime due buste paga. Con queste ultime si seleziona a quale auto si può accedere, come rivela una frase contenuta nelleFAQ: “Ci sono vari modelli disponibili per adattarsi alla tua attuale situazione di vita...”. Il che fa pensare che con un reddito basso la Tesla non sia avvicinabile.

