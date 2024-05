Tesla nuova o usata? Quale Model 3 scelgo?

Tesla nuova o usata? Fabio è indeciso tra le due opzioni di Model 3: quella di seconda mano avrebbe anche l’Autopilot “al massimo potenziale”. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Tesla nuova o usata? Versione RWD con o senza l’Autopilot più avanzato?

“S eguo da un po’ le vostre notizie sul portale e, essendo molto attratto dalla mobilità elettrica, vi vorrei sottoporre un quesito. Al netto della convenienza, sto cercando la Model 3 che più mi si addice come utilizzo ed ho capito che una semplice Standard Range Plus RWD fa proprio al caso mio. Ora sono tentato di prenderne una nuova (è comunque nuova, vuoi per il restyling, schermo posteriore, insonorizzazione ecc ecc). E con gli incentivi potrei riuscire a prenderne una magari attorno ai 36 mila euro. D’altra parte ho visto una ‘vecchia’ Standard Range Plus di marzo 2023 con soli 23mila km e PACCHETTO AUTOPILOT AL MASSIMO POTENZIALE. Avrei quindi tutte le chicche che mi piacciono di Tesla a 32 mila euro circa…È chiaro che, prendendola nuova, non avrei l’Autopilot perché andrei fuori budget, ma secondo voi è una buona scelta optare per un buon usato? Grazie“. Fabio Russo

Perché propendiamo per il nuovo, non per l’usato. Ma…