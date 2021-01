Tesla nel mirino di Nhtsa: deve ritirare 158 mila Model X e Model S

Problemi per 158 mila auto Tesla dall’Nhtsa, l’agenzia federale per la sicurezza stradale. Gli esemplari incriminati sono Model S e Model X. Secondo le autorità americane potrebbero avere problemi nel sistema di sicurezza. Quindi, scrive l’agenzia Ansa-AFP, dovranno essere ritirate e aggiornate.

“Improvvisi black-out al computer di bordo”

L’allarme è stato lanciato ieri dall’agenzia americana per la sicurezza stradale Nhtsa (National Highway Traffic Safety Administration). Un possibile guasto al sistema di visione posteriore potrebbe essere la causa di gravi incidenti. L’agenzia chiede perciò all’azienda di Elon Musck di richiamare 158.000 auto negli Stati Uniti. Si tratta delle le berline Model S prodotte tra il 2012 e il 2018 e dei suv Model X prodotti dal 2016 al 2018. I problemi sarebbero legati al black-out della memoria nel computer di bordo che gestisce il dispositivo di infotainment Mcu.

Nella lettera inviata al produttore californiano di veicoli elettrici la Nhtsa scrive che «Durante un guasto dell’Mcu lo schermo del computer di bordo diventa nero e la telecamera di sicurezza di visione posteriore non è più disponibile per il conducente». Secondo l’ente per la sicurezza federale ciò «aumenta il rischio di incidenti, che possono potenzialmente portare a lesioni o addirittura alla morte».

Tesla Model X

Nhtsa: cinque stelle alla Model Y

Sempre oggi Tesla è stata invece promossa da Nhtsa in due diverse comunicazioni di segno opposto. Il crash test sul nuovo Model Y, infatti, ha avuto esito totalmente positivo e alla vettura è stata assegnato un rating a cinque stelle.

Nthsta assolve l’acceleratore Tesla

Lo stesso ente, inoltre, ha certificato che gli incidenti segnalati da alcuni automobilisti (leggi), non furono provocati da difetti nell’acceleratore delle vetture Tesla, bensì da errori compiuti dagli utenti. Ha confermato quindi la tesi dell’azienda stessa.

