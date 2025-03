Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Tesla nel mirino anche a Barcellona: una Model Y è stata vandalizzata con una scritta offensiva nei confronti di Elon Musk. Episodi ancora più gravi negli USA.

Tesla nel mirino, ma c’è chi ricorre al Sentry Mode…

Le posizioni politiche estreme di Elon Musk stanno purtroppo generando un’escalation di gesti di protesta di cui fanno le spese i proprietari di Tesla. Che, ovviamente, acquistano un’auto per le sue caratteristiche e nulla hanno a che fare con le esternazioni del patron dell’azienda. I media spagnoli riportano la notizia di una Model Y su cui è stata spruzzata una scritta ingiuriosa mentre era parcheggiata a Barcellona. Non è dato sapere se l’auto era in Sentry Mode, la Modalità Sentinella, con le telecamere accese a presidiare tutti i lati della’uto. E se quindi sarà possibile risalire agli autori del gesto. In Italia, per ora, la situazione sembra abbastanza tranquilla, anche se qualche timore c’è. Il Corriere ha intervistato alcuni proprietari di Tesla di Milano, che hanno risposto con frasi del tipo: “Non ce l’aspettavamo di finire in questo frullatore“. Qui comunque l’arma del Sentry Mode funziona: una Tesla è stata vandalizzata al corteo per Dax del 15 marzo, ma la telecamera dell’auto ha ripreso tutto.

Episodi gravi negli Usa, con attentati a due sedi del marchio

A scanso di equivoci c’è chi espone in bella vista un cartello con la scritta “questa auto è dotata di video-sorveglianza“. E chi invece si chiama fuori scrivendo: “Ho comprato quest’auto prima che Elon impazzisse“. Ma la situazione in Europa è comunque molto meno tesa di quanto appaia oltre Oceano. Martedì due filiali di Tesla, a Las Vegas e Kansas City, sono state fatte oggetto di attentati incendiari che hanno indotto l’FBI ad aprire un’inchiesta per terrorismo. Gli episodi sono avvenuti durante la notte con modalità simili, ma le autorità non credono che siano opera di un’unica organizzazione. Secondo il Washington Times (qui l’articolo), la Polizia ha riferito che un uomo sospetto ha usato bottiglie molotov per dare fuoco a due auto Tesla intorno alle 2:45 di martedì. Sparando almeno tre proiettili contro le auto del lotto e dipingendo con lo spray la parola “Resist” sulla porta d’ingresso della filiale.

– Leggi anche: odiatori di Musk all’assalto dei proprietari di Tesla negli USA

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico: è tutto gratuito