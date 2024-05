“Musk trascura Tesla”: i fondi di investimento contro lo “stipendio” da 56 miliardi

I fondi di investimento contestano Elon Musk e lo stipendio che gli ha attribuito il cda di Tesla: in assemblea voteranno contro il “bonus” da 56 miliardi di dollari. Lo ritengono sproporzionato. Inoltre ritengono che sottragga risorse per lo sviluppo dell’auto elettrica, destinandole a finanziare le nuove avventure di Musk, come Space X e Neuralink

Un compenso sproporzionato, pari a 56 miliardi di dollari. Una cifra che si fa fatica soltanto a immaginare. Oltre a essere risorse fondamentali da investire nello sviluppo dell’auto elettrica. I grandi fondi di investimento voteranno contro il “compenso” che il cda di Tesla ha deciso di assegnare Elon Musk, il contestato miliardario sudafricano: lo scontro avverrà nella prossima assemblea dei soci che si terrà il prossimo 13 luglio.

Musk viene criticato dagli azionisti perché troppo distratto da altre iniziative

Contro Musk si schierano giganti finanziari come Vanguard, Capital Group, State Street e Norges. Quest’ultimo gestisce il più fondo sovrano del governo di Oslo, il più grande del mondo nella sua categoria). Le contestazioni sono molto precise. Oltre a essere un compenso che fa emergere la vena di megalomania tipica del personaggio, viene giudicato di “dimensioni eccessive“.

Ma soprattutto distrae Musk e l’azienda da quello che dovrebbe essere il compito principale: sviluppare ulteriormente la crescita del brand Tesla in un momento quanto mai delicato. La società californiana è appena stata superata per numero di auto elettriche vendute dal colosso cinese BYD . E altre case di Pechino stanno incalzando a ruota.

Tutto questo è contenuto nel documento appena reso pubblico da Lewis Glass: una società che in gergo tecnico viene indicata come “proxy“, perché si occupa di raccogliere deleghe dagli azionisti delle società quotate e rappresentarle unitariamente in assemblea.

Il ceo di Tesla ha respinto le contestazioni dei fondi definendole “una schifezza”

Non è la prima volta che la sfida dei fondi contro il super “stipendio” di Musk va in scena. In realtà, la prima delibera risale al 2018, ma un tribunale del Deleware nel gennaio scorso lo aveva bloccato perché lo aveva a sua volta considerato “ingiustificato” e viziato da “un consiglio di amministrazione poco indipendente“.

Da qui la scelta di un nuovo voto in assemblea e la minaccia di spostare la produzione delle auto elettriche di categoria premium in Texas. E giusto per capire che aria tira nel cda Tesla, l’amministratore delegato Robyn Danholm, ha definito le contestazioni “una schifezza“.

Ma gli azionisti non si danno per vinti. Nel documento presentato da Glass Lewis è scritto che la strategia di Musk, compreso lo spostamento in Texas, presenta “benefici incerti” e comporta “rischi aggiuntivi”. Per non parlare dei timori che i soldi servano per finanziare gli altri investimenti di Musk, dall’avventura spaziale di SpaceX aNeuralink Corporation, azienda di neurotecnologie. Il documento li definisce “progetti straordinariamente dispendiosi in termini di tempo“.

In pratica, l’accusa a Musk è quella di essere distratto da altre avventure tecnologiche/finanziarie, trascurando Tesla. Come già avvenuto con la decisione di rilevare il controllo di Twitter, il social cui ha cambiato nome in “X” non appena è uscito vittorioso nella battaglia societaria.

