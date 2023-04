Tesla Model Y usata, può essere un’idea? Ruggero sta pensando di acquistare l’auto del momento, ma di seconda mano, e ha due quesiti. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre domande vanno inviate alla mail info@vaielettrico.it

Tesla Model Y usata con 50 mila km: se la trovano? E con che prezzi?

“Dovendo cambiare l’auto sto facendo un pensierino alla Tesla Model Y, ne vedo in giro parecchie a Milano e ne sento parlare solo bene. Mi sto informando sul vostro e su un paio di altri siti e mi sono fatto un paio di idee su cui vorrei confrontarmi con voi. La prima: la Tesla, se ho capito bene, non fa sconti. E non li fa neanche lo Stato, dato che questo modello è fuori dal prezzo massimo per fruire degli incentivi, giusto?. Dunque una soluzione può essere l’usato. E qui vengo alla seconda idea, che mi è venuta leggendo l’articolo del lettore che ha controllato la batteria della sua Model Y dopo più di un anno e circa 25 mila km. Trovando che la batteria ha perso pochissimo e che quindi l’autonomia dell’auto è praticamente rimasta la stessa, giusto? A questo punto chiedo: forse una Tesla anche con 50 mila km dovrebbe avere una batteria in buono stato e costare parecchio meno, ammesso che se ne trovino. Qual è il vostro parere?“. Ruggero da Milano.

Poca disponibilità e prezzi alti, nonostante i cali del nuovo

Risposta. L’offerta è ancora scarsa, perché si tratta di un’auto piuttosto recente, e i prezzi restano alti, nonostante che i listini del nuovo siano stati decisamente ribassati. Ora la versione con 455 km di autonomia (RWD) costa 46.990 euro, quella con 530 km (LR) è a 53.990. Su un sito specializzato come Autoscout 24 al momento si trovano 63 Model Y in offerta, in genere con prezzi piuttosto alti. Nella tabella abbiamo riprodotto le 10 inserzioni che non superano i 50 mila euro di richiesta. Con chilometraggio e anno di immatricolazione. Un’avvertenza: è vero che, come si legge spesso, il deterioramento delle batterie montate da Tesla è in genere più lento rispetto a gran parte della concorrenza. Ma un check certificato delle celle, secondo noi, è sempre consigliabile, dato che non si può essere certi dell’uso che è stato fatto dell’auto.