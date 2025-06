Tesla Model Y RWD del 2024

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 06/2024

– km: 21.675

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Viterbo

– Prezzo: 34.900 euro

Tesla Model Y RWD con 21 mila km percorsi vendesi. La propone un lettore di Viterbo. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Tesla Model Y RWD del giugno 2024 con solo 21 mila km

Ecco il messaggio che ci ha inviato Stefano, il nostro lettore laziale: “Ho intenzione di vendere la mia TESLA Model Y RWD immatricolata a fine giugno 2024 (no incentivi), bianca, KM percorsi ad oggi 21.675. Auto perfetta, come nuova, in vendita per passaggio a nuovo modello. Cerchi da 19, vetri scuri posteriori. Sempre custodita in box privato, ricariche per la maggior parte in bassa tensione con wallbox domestica. È un vero affare! Prezzo non trattabile di 34.900 euro. L’auto è disponibile per visione nel comune di Viterbo. Allego immagini”. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail leste@libero.it oppure al numero telefonico 3351993554.

Le ultime offerte di elettriche usate sul nostro sito: Model 3, e-208, 500e, e-Up, ID.3, Zoe…

Tesla Model 3 Long Range – Anno: 09/2021 – km: 69.000 – Stato Batteria: n.d. – Località: Torino – Prezzo: 30.000 euro

Mercedes EQA 250 Premium – Anno: 09/2021 – km: 62.500 – Stato Batteria: 96,9% a 54.960 km – Località: prov. di Como – Prezzo: 27.500 euro

Kia e-Niro Evolution 2022 – Anno:04/2022 – km: 30.500 – Stato Batteria: n.d.– Località: Seregno – Prezzo: 21.500 euro

MG4 – – Anno: 04/2023 – km: 30 mila – Stato Batteria: 100% – Località: Torrebelvicino (Vc) – Prezzo:20.000 euro

Renault Twingo – – Anno: 04/2023 – km: 15 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Roma – Prezzo: 18.000 euro

Kia e-Niro 64 kWh – – Anno: 06/2021 – km: 80 mila – Stato Batteria: n.d. – Località: Treviso – Prezzo: 20.000 euro

MG ZS EV – – Anno: 03/2021 – km: 51.566 – Stato Batteria: 94% – Località: Trento o Pavia – Prezzo: 18.000 euro

Renault Zoe del 2019 – Anno: 09/2019 – km: 86.000 – Stato Batteria: n.d. – Località: Sardegna – Prezzo: 8.000 euro

Hyundai Kona 64 kWh – – Anno: 04/2022 – km: 33.500 – Stato Batteria: n.d. – Località: Brindisi – Prezzo: 23.500 euro

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico: è tutto gratuito