Anno : gennaio 2023

: gennaio 2023 Km percorsi : 106.000 km

: 106.000 km Stato Batteria : OK

: OK Regione : Lombardia

: Lombardia Prezzo: 35.900 euro

Tesla Model Y Performance AWD, con 106.000 km

Tesla Model Y Performance AWD con 106.000 km, vendesi a Varese, in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel gennaio 2023.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Federico:

“Vendo Tesla Model Y Performance AWD (gennaio 2023), super accessoriata, unica nel suo genere. Il top di gamma per prestazioni e sportività. L’auto ha all’attivo 106.000 km, regolarmente utilizzata e tenuta con cura.

Vendita da azienda, con fattura. Perfetta per aziende e professionisti con possibilità di detrazione fiscale totale o parziale.

Unico Proprietario. Auto mai incidentata, storicità e chilometri interamente tracciabili e verificabili tramite App Tesla.

Garanzia ufficiale Tesla: valida sulle batterie e sul gruppo motore fino al 2031.

Tecnologia di serie 2023: modello già dotato di pompa di calore (per consumi ridotti al minimo in inverno) e fari LED Matrix adattivi.

Versione Performance: cerchi Überturbine da 21″, freni Performance maggiorati, assetto ribassato e spoiler posteriore in fibra di carbonio di serie.

ACCESSORI AFTERMARKET ESCLUSIVI:

Tecnologia & Comfort:

Display posteriore da 7 pollici – LED Smart Ambient Dashboard – Frunk anteriore automatico – Bagagliaio posteriore con Kick Sensor (apertura con sensore passaggio piede) – Puddle lights:proiettano il logo e scritta Tesla per tutte e 4 le portiere.

Finiture Premium & Estetica:

Interni in vera fibra di carbonio – Dettagli esterni in carbonio – Baffi aerodinamici anteriori.

Se interessato seriamente, posso mandare altre foto dei dettagli, oppure cercatemi su AUTOSCOUT24″.

Prezzo chiavi in mano (IVA inclusa): 35.900 euro

Prezzo imponibile (senza IVA): euro 29.450

Importo IVA: euro 6.450

contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore Federico Braghini, scrivendo all’indirizzo mail: Perci si può rivolgere direttamente al venditore Federico Braghini, scrivendo all’indirizzo mail: federico.braghini@plastpack.com

Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte/ Niro EV 64,8 kWh del 2022, con 30.000 km

Niro EV 64,8 kWh Evolution con 30.000 km, vendesi a Vicenza, in Veneto. L’auto è stata immatricolata nel settembre 2022.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Riccardo:

“Vendo Niro EV 64.8 KWh Evolution (s/Premium Pack), tagliandata regolarmente presso concessionaria Kia.

Revisione eseguita a settembre 2026. La macchina é dotata di pompa di calore. Stato salute batteria eseguito il 7 novembre 2026 presso concessionario KIA: SOH 100%”.

Il prezzo richiesto è di 26.900 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, scrivendo all’indirizzo mail: r.g.colombo@gmail.com

Le ultime offerte/ Opel Mokka-e del 2021, con 27.000 km

Opel Mokka-e elettrica con 27.000 km, vendesi a Milano, in Lombardia. L’auto è stata immatricolata nel dicembre 2021.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore:

“Vendo Opel Mokka-e elettrica con allestimento Ultimate (il piu’ alto) in ottime condizioni, meccanicamente ed esteticamente perfetta. L’auto è stata immatricolata nel dicembre 2021 (MY 2022) e ha 27.000 km percorsi. Costo da nuova: 40.250 € + optional. Motore 136 CV/260 Nm, batteria da 50 kWh (autonomia 320/330 km reali), SOH batteria 98% (check in officina Opel ad aprile 2025), garanzia batteria 8 anni/160.000 km, ricarica AC 7,4 kW + DC 100 kW (0-80% in 30 minuti). Prossima revisione dicembre 2027, prossimo tagliando maggio 2027 (ogni 24 mesi o 25.000 km percorsi). Storia manutenzione completa e documentata. (…continua…)

Il prezzo richiesto è di 17.500 euro.

contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, scrivendo all’indirizzo mail: Perci si può rivolgere direttamente al venditore, scrivendo all’indirizzo mail: apeiros78@libero.it

Le ultime offerte/ Askoll ES1 del 2018, con 20.000 km

Ciclomotore elettrico Askoll ES1, con 20.000 km, vendesi a Selvazzano Dentro (PD), in Veneto. Lo scooter è stato immatricolato nel settembre 2018.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Marco:

“Scooter elettrico equivalente ad un 50 cc. Velocità massima 45 km/h, con tre livelli di potenza e frenata rigenerativa. Tempo di ricarica delle 2 batterie: 4 ore con presa schuko domestica.

Sempre tenuto in box privato, batterie sempre tenute tra il 15 e il 90% di carica e caricate periodicamente anche nei mesi di minor utilizzo per preservarne l’efficienza. Provvisto di due batterie estraibili, che ancora oggi garantiscono 70 km di autonomia. Presenti cupolino e bauletto.

TAGLIANDO COMPLETO RECENTE: cinghie di trasmissione nuove (luglio 2026); Disco e pastiglia freno anteriore nuovi (luglio 2026), Gomme nuove (agosto 2026). Ho gli scontrini come prova. Prossima revisione dicembre 2027. Tutti i bolli pagati (22 euro). Completo di manuale di istruzioni e manutenzione.

Mezzo leggero, semplice e affidabile. Consumi ridicoli. Vendo per passaggio a veicolo più potente“.

Il prezzo richiesto è di 750 € trattabili.

contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Marco Pittarello, scrivendo all’indirizzo mail: Perci si può rivolgere direttamente al venditore, Marco Pittarello, scrivendo all’indirizzo mail: marpitt@protonmail.com

Le ultime offerte/ Mitsubishi i-MiEV del 2011, con 149.000 km

Mitsubishi i-MiEV, con 149.000 km, vendesi ad Aosta, in Valle d’Aosta. L’auto è stata immatricolata nel novembre 2011.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Angelo:

“Vendo Mitsubishi i-MiEV del 2011, bianca con inserti verdi. L’abbiamo sostituita con un’altra elettrica e ci piacerebbe che andasse a qualcuno a cui serve davvero.

L’auto è elettrica, 64 CV, a trazione posteriore. Velocità fino a 130 km/h. Autonomia reale di circa 70 km a carica piena (batteria stimata intorno a 9 kWh su 16 di fabbrica). Auto perfetta per la città: va bene per spesa, commissioni e tragitti brevi, non per i viaggi.

Si ricarica a casa con una normale presa a 10A in circa 3 ore, oppure alle colonnine rapide CHAdeMO.

Compresi nel prezzo: secondo set di cerchi con gomme invernali (buone le due posteriori) e relativi copricerchi; 80 celle di ricambio per la batteria (difficili da trovare, 4 di queste sono state installate in un intervento di manutenzione a luglio 2025); alcuni ricambi del cruscotto.

Auto seguita dall’officina ufficiale Mitsubishi di Aosta. 3.500 € trattabili, zona Aosta. Scrivetemi per informazioni o per vederla e provarla.”

Il prezzo richiesto è di 3.500 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Angelo Musumarra, scrivendo all’indirizzo mail: angelo@musumarra.it

Le ultime offerte/ Ford Puma Gen-E Premium, con 2.300 km

Ford Puma Gen-E Premium, con 2.300 km, vendesi a Villafranca Tirrena (ME), in Sicilia. L’auto è stata immatricolata nel settembre 2025.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Matteo:

“Vendo auto elettrica Ford Puma Gen-E Premium, con 2.300 km. Autonomia 350/400 km. Motore ottimo, carrozzeria perfetta, stato interni ottimo. Stato rimanenza gomme anteriori e posteriori: 90%. Colorazione Solar Silver.

L’auto è dotata dei seguenti accessori extra:

• Garanzia Ford Protect

• Ford Co-Pilot Pack, con: Adaptive Cruise Control intelligente 12.0 – Telecamera 360°- Sensori parcheggio anteriori – Monitoraggio angolo cieco (Blis).

• Driving Assistance Pack

Il prezzo richiesto è di 26.990 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Matteo Morabito, scrivendo all’indirizzo mail: matteo.morabito84@gmail.com o eventualmente su cellulare: 340/6901238.

Le ultime offerte/ Nissan Leaf 2.0 Limited Edition, con 55.500 km

Nissan Leaf 2.0 Limited Edition, con 55.500 km vendesi a Pellizzano (TN), Val di Sole, in Trentino Alto Adige. L’auto è stata immatricolata a marzo 2018.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Marcello:

“Vendo auto elettrica Nissan Leaf, versione 2.0 Limited Edition. Colore nero, 5 porte, con batteria da 40 kWh, 55.500 km effettuati, 150 CV. Unico proprietario.

Auto tenuta sempre in garage, maniacalmente bene, con carrozzeria in perfette condizioni. Cavo caricabatteria Tipo 2 in dotazione + cavetto con presa Schuko. Batteria dell’auto e batteria tampone in perfetto stato (eseguiti test della batteria 12 V e del pacco batterie alta tensione – 12/12 tacche, test eseguiti il 19/06/2026).

Manutenzione annuale sempre eseguita regolarmente c/o concessionaria Nissan “Rotalnord” (provincia di Trento) dove acquistata. Revisione effettuata con scadenza 3/2028 … (continua)

Il prezzo richiesto è di 10.600 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, scrivendo all’indirizzo mail: marcello.afra@tin.it

Le ultime offerte/ Kia EV6 GT (77 kWh), con 34.000 km

KIA EV6 GT (77 kWh) dual motor, con 34.000 km, vendesi a Novara, in Piemonte. L’auto è stata immatricolata nel dicembre 2023.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Gualtiero:

“Vendo auto aziendale per difficoltà di utilizzo dovuto a mancanza di colonnine rapide nelle vicinanze. Compresi nel prezzo: gomme invernali e cavo di ricarica AC”.

Il prezzo richiesto è di 38.000 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Gualtiero Barbero, scrivendo all’indirizzo mail: barbero@rbsoluzioni.com

Le ultime offerte/ XEV YoYo del 2023, con 10.000 km

Quadriciclo elettrico XEV YoYo con 10.000 km vendesi a Pistoia, in Toscana. L’auto è stata immatricolata nel febbraio 2023.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Riccardo:

“Vendo XEV YOYO immatricolata a febbraio 2023, con 10.250 km. Alimentazione 100% elettrica, motore e contralina nuovi. Condizioni perfette; sempre tenuta con la massima cura, senza graffi o danni. Interni come nuovi. Meccanica impeccabile, pronta all’uso, non necessita di alcun intervento.

L’auto è ideale per la città: compatta, agile, economica nei consumi e nei costi di gestione. Parcheggio gratis e ZTL libera.

Visionabile solo su appuntamento e disponibile per qualsiasi prova. Per ulteriori informazioni, foto o per fissare un appuntamento, contattatemi senza impegno“.

Il prezzo richiesto è di 9.900 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Riccardo Gaggioli, scrivendo all’indirizzo mail: BARDAZZI1976@GMAIL.COM

Le ultime offerte /Estrima Birò Big 45 Maxi Dressed del 2026, con 150 km

Quadriciclo elettrico Estrima Birò Big 45 Maxi Dressed, con 150 km vendesi a Roma, nel Lazio. L’auto è stata immatricolata a giugno 2026.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Renzo:

“Vendo quadriciclo elettrico Estrima Birò Big 45 Maxi Dressed, nuovo di zecca (solo 150 km), colore blu/nero, profondo portabagagli. Autonomia di 100 km. Il mezzo si trova a Roma, zona Cinecittà”

Il prezzo richiesto è di 10.000 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Renzo De Luca, scrivendo all’indirizzo mail: deluca.renzo@libero.it o contattando il numero: 342.1351700

Le ultime offerte /Tesla Model 3 Long Range AWD del 2021, con 85mila km

Tesla Model 3 Long Range Dual Motor AWD, con 85.000 km vendesi a Trapani, in Sicilia. L’auto è stata immatricolata nell’agosto 2021.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Daniele:

“Vendo splendida Tesla Model 3 Long Range Dual Motor (trazione integrale AWD), versione Refresh con finiture nere, interni aggiornati e pompa di calore. L’auto ha 85.000 km originali, è sempre stata guidata con cura maniacale ed è in condizioni eccellenti. Batteria e motori coperti da garanzia ufficiale Tesla fino ad agosto 2029 (o fino a 192.000 km). La batteria è stata preservata in modo impeccabile, seguendo alla lettera le linee guida Tesla per la massima longevità. (continua…).

Il prezzo richiesto è di 29.800 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Daniele Assennato, scrivendo all’indirizzo mail: danieleassennato@gmail.com

Le ultime offerte /Jiayuan Jipsy JY-HS del 2024, con 5.450 km

Quadriciclo elettrico (L7e) Jiayuan Jipsy JY-HS, con 5.451 km vendesi a Rimini, in Emilia-Romagna. L’auto è stata immatricolata nel luglio 2024.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Paolo:

“Vendo con grande rimpianto (causa spostamento sede di lavoro fuori Rimini) la minicar elettrica Jiayuan Jipsy JY HS, omologata L7 (guida da 16 anni) immatricolata luglio 2024. Km percorsi 5.451 al momento dell’annuncio, ancora tre anni di esenzione bollo, regolarmente importata e distibuita in Italia, officina assistenza in zona. (continua…)

Il prezzo richiesto è di 8.250 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Paolo Darley, scrivendo all’indirizzo mail: rossomaltese44@gmail.com

Le ultime offerte /Fiat 500e Passion (42 kWh) del 2021, con 61.000 km

Fiat 500e Passion (42 kWh), con 61.000 km vendesi a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. L’auto è stata immatricolata nel giugno 2021.

Ecco l’annuncio inviato dal nostro lettore Marco:



“Vendo FIAT 500e Passion (42 kWh), colore bianco gelato. Dotazioni: U-connect touchscreen 7″, Apple Car play & Android auto, Attention Assist, Lane control, Autonomous Emergency Breaking con riconoscimento pedoni e ciclisti, Cruise control, sensori parcheggio, selettore modalità guida, cavo mode 2. Tagliandi ufficiali annuali.”

Il prezzo richiesto è di 12.900 euro.

Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore, Marco Lattanzio, al numero 338.8225934 oppure scrivendo all’indirizzo mail: marco.lattanzio72@gmail.com