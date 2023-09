Tesla Model Y LR (Long Range) Dual Motor vendesi. La propone Fulco , a 53 mila euro trattabili con immagini e descrizione. Chi fosse interessato può contattarlo scrivendoci a info@vaielettrico.it. gratuito.

Tesla Model Y LR Dual Motor: 6.800 km, immatricolata 4/23, prezzo 53 mila euro trattabili

“V orrei vendere la mia Tesla Model Y Long Range Dual Motor. Vendo per problemi di salute. Km percorsi 6.800 km. Unico proprietario. Data immatricolazione 04/2023. Sempre caricata in garage a 16a con carichino tesla. Provati due volte i Supercharger. Autopilot base. Vari accessori come copricerchi neri vaschetta tunnel centrale portabicchieri e scatola per i vani laterali del bagagliaio posteriore.(consegno anche i gemini da 19 originali). È come nome nuova. Gancio traino. Qui sotto alcune immagini. Prezzo di vendita 53.000 euro trattabili”. Fulco

