Tesla Model Y in Italia: dove vederlo, quando vederlo. Si parte da giovedì 19 agosto, con l’esposizione nello store Tesla di Milano, Piazza Gae Aulenti.

Tesla Model Y in Italia: si parte da Milano

A seguire nelle prossime settimane sarà possibile vederlo e toccarne con mano le caratteristiche presso tutti gli store italiani. Prima a Padova, dal 20 agosto, poi Roma dal 24, Milano Linate dal 26, Bologna dal 27, Torino dal 28, Brescia dal 30 e Bolzano dal 1° settembre. L’arrivo in Italia (e nel resto d’Europa) del 4° modello della gamma Tesla avviene con un certo ritardo, a causa dello slittamento dell’avvio-produzione nella fabbrica tedesca. La Gigafactrory di Berlino non entrerà in funzione prima di ottobre e gli esemplari in arrivo sono prodotti nella fabbrica di Shanghai, in Cina. Si tratta di un’auto molto attesa, il terzo veicolo elettrico più venduto al mondo dopo un’altra Tesla, il Model 3, e la la cinesica Wuling HongGuang. Nel primo semestre 2021 ne sono state vendute oltre 138 mila unità, nonostante appunto mancasse un grande mercato ale come quello europeo. I prezzi partono da 55.750 euro chiavi in mano.

Autonomia 507 km, accelera da 0 a 100 in 5″

In un comunicato Tesla descrive il Model Y come “un SUV di medie dimensioni progettato per la massima versatilità e sicurezza. Che offre un’autonomia impareggiabile, prestazioni oltre le aspettative e tecnologia avanzata. Con 507 km di autonomia WLTP, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5 secondi, enorme spazio di carico e un filtro dell’aria HEPA di grado medico“. Il bagagliaio anteriore e i sedili della seconda fila ribaltabili interamente e con modulo 60:40 offrono un totale di 1,9 metri cubi di spazio di carico. Come il Model 3, il Model Y non richiede chiavi, ma si connette allo smartphone per entrare e uscire. Con un unico interfaccia touchscreen da 15 pollici all’interno per tutti i controlli dell’auto. “Come con tutte le Tesla, Model Y migliora nel tempo con frequenti aggiornamenti software via etere”, aggiunge la Casa. Su Design Studio si possono vedere le opzioni disponibili e i tempi di consegna.