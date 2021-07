Tesla Model Y disponibile in Italia, è ufficiale

Tesla Model Y disponibile in Italia. Con una mail la Casa ha comunicato che iniziano le consegne della sua quarta auto, dopo Model S, Model X e Model 3.

Tesla Model Y disponibile: questi i prezzi in Italia

Le prenotazioni per il cross-over di Elon Musk erano iniziate già da un anno, ma le consegne tardavano per i ritardi nella partenza della Gigafactory di Berlino. È da lì che dovevano arrivare i Model Y destinati al mercato europeo, Italia compresa. Per non protrarre troppo l’attesa, Tesla ha deciso di cominciare a soddisfare le richieste facendo arrivare le auto dal oltre-Oceano. Il listino è semplice, basato su due versioni: – La Long Range ha un’autonomia dichiarata di 505 km, con velocità massima di 217 km/h e accelerazione 0-100 in 5 secondi. Doppio motore e trazione integrale, con potenza di 324 kW (441 Cv). Prezzo: 60.990 euro (al netto degli incentivi 55.750 chiavi in mano). – La Performance ha un range dichiarato di 480 km, con velocità massima di 241 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,7 secondi. Doppio motore, trazione 4×4. Potenza massima di 377 kW (513 Cv). Il prezzo chiavi in mano è di 68.990 (non ci sono incentivi).

Anche da noi si venderà meglio del Model 3?

La potenzialità di mercato per questa auto che di fatto è la versione “a ruote alte” del Model 3 ci sono tutte. Suv e crossover continuano ad essere richiestissimi sui mercati di tutto il mondo, elettrico compreso. La Volkswagen, per esempio, sta vendendo molto meglio la ID.4 di quanto non riesca a fare con la ID.3, che nei piani dovrebbe raccogliere l’eredità della Golf. Lo stesso Model Y in molti mercati sopravanza nelle immatricolazioni il Model 3, anche se la Tesla nei suoi report continua a fornire solo cifre cumulative relative a entrambi i modelli. Al momento sul sito si parla per l’Italia di consegne a partire da settembre, ma questo è valido per chi effettua l’ordine ora. È probabile che per chi è prenotato da diversi mesi le consegne avvengano già nelle prossime settimane.