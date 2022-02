Tesla Model Y, compro o aspetto che arrivi la versione prodotta nella nuova fabbrica di Berlino? Ce lo chiede Sandro, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Tesla Model Y, meglio le nuove celle?

“Mi sono finalmente convinto a fare il grande passo e sostituire la mia Range Rover Sport del 2001 con una Model Y Performance. Leggo in giro per la rete che quelle che saranno prodotte nella nuova Gigafactory di Berlino avranno le nuove celle 4680 ed il pacco batteria strutturale che dovrebbe tradursi in maggior autonomia e prezzi più bassi. Avete notizie in merito? Sono frenato perche’ ho come l’impressione che sia come comprare un computer che dopo tre mesi è già superato dalle nuove tecnologie. Ok che la macchina è per una vita, ma in questa fase di cambi abbastanza corposi della produzione conviene aspettare ancora? Grazie”. Sandro Iannone.

Progressi rapidi come nell’informatica: che fare?

Risposta. Il paragone con i computer è azzeccassimo. Nelle auto elettriche il progresso (soprattutto nello sviluppo delle batterie) è talmente rapido da insinuare nella testa di tanti potenziali clienti il dubbio che tormenta Sandro. A differenza del passato, poi, le Case auto (tranne le giapponesi) non tengono più riservati i loro progetti nel timore di perdere clienti nell’immediato. Non solo Tesla: Volkswagen, Renault (qui), Mercedes…Tutti fanno a gara per mostrare, tra i tanti miglioramenti, quanta autonomia avranno le auto in arrivo. E non parliamo del 2050, ma di obiettivi concreti a due-tre anni. Quanto alle Tesla da produrre nella fabbrica tedesca di Grunheide, le ultime notizie (fonte il sito specializzato RBB 24) parlano di ulteriori ritardi nell’inizio delle consegne. I primi modelli ad uscire dalla catena di montaggio dovrebbero essere proprio le Model Y Performance. Se ne saprà di più nei prossimi giorni, dopo il sopralluogo di Elon Musk in Germania. Forse val la pena di aspettare qualche settimana per vederci più chiaro…